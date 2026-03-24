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Accidente

Colisión en A Corredoira

Colisión en A Corredoira

Colisión en A Corredoira / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Un accidente de tráfico se registró en torno a las 16.00 horas de ayer en la zona de A Corredoira, en el acceso al núcleo urbano de Lalín. En el siniestro se vio implicado al menos un turismo, que registró importantes daños en su frontal. Se desconoce si hubo que lamentar daños personales.

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