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Charla en Lalín sobre deterioro cognitivo

La psicóloga del colectivo Ategal Gema Ramos ofrecerá el 9 de abril en el Lalín Arena una charla sobre deterioro cognitivo. Se llevará a cabo entre las 16.00 y las 17.30 horas, dirigida a toda la población, y con la temática de la prevención y la protección del deterioro cognitivo en las personas.

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