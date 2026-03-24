Música
Os benxamíns do rock fan tremer A Estrada
Un total de 34 nenos e nenas da escola de Musikenos encheron este domingo o Teatro Principal para demostrar as súas dotes na percusión, interpretando temas de grupos consagrados como Linkin Park, The Cure ou Imagine Dragons
nerea couceiro
O Teatro Principal da Estrada encheuse este domingo 22 de marzo, ás 12.00 horas, cunha proposta pouco habitual pero chea de enerxía: o concerto Kids Drummers de Musikenos, no que o alumnado máis novo da escola subiu ao escenario para demostrar o aprendido durante o curso.
En total participaron catorce alumnos de batería, aos que se sumaron unha vintena de nenos e nenas de infantil, de entre tres e seis anos. No caso dos bateristas, as idades ían aproximadamente dos oito aos trece anos, sendo esta, para moitos deles, a súa estrea nun formato deste tipo.
O concerto desenvolveuse cun formato singular: o alumnado interpreta a batería sobre cancións escollidas por eles mesmos. Así, ao longo da mañá soaron pezas de grupos como Linkin Park, Metallica, Imagine Dragons ou The Cure.
A preparación destas actuacións depende da dificultade das pezas, aínda que a escola traballa sempre con obxectivos ao longo do curso, combinando formación técnica e teórica con concertos e actividades. De feito, o calendario continúa xa co Salmón Rock, previsto para o 22 de maio, e co concerto de fin de curso, o 21 de xuño.
O público respondeu enchendo o teatro, algo que o director da escola, Alejandro Pereiras, considera clave: actuar ante xente dá valor á experiencia e reforza a motivación dos participantes. Ademais, subliña dous aspectos relevantes: a crecente presenza feminina na batería, cun 50% de nenas, e a implicación do resto do alumnado, que acudiu para apoiar aos seus compañeiros.
