Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terrazas Casco VelloReconquistiñaDelitos vialesCelta-AlavésAs Celtas Sporting, campeonasAparcamiento aeropuerto VigoMedicamentos riesgo Galicia
instagramlinkedin

Música

Os benxamíns do rock fan tremer A Estrada

Un total de 34 nenos e nenas da escola de Musikenos encheron este domingo o Teatro Principal para demostrar as súas dotes na percusión, interpretando temas de grupos consagrados como Linkin Park, The Cure ou Imagine Dragons

Alumnado de infantil de Musikenos tocando a batería no Principal e dúas imaxes entre bambalinas.

Alumnado de infantil de Musikenos tocando a batería no Principal e dúas imaxes entre bambalinas.

Nerea Couceiro

Nerea Couceiro

A Estrada

O Teatro Principal da Estrada encheuse este domingo 22 de marzo, ás 12.00 horas, cunha proposta pouco habitual pero chea de enerxía: o concerto Kids Drummers de Musikenos, no que o alumnado máis novo da escola subiu ao escenario para demostrar o aprendido durante o curso.

Os benxamíns do rock fan tremer A Estrada

Os benxamíns do rock fan tremer A Estrada

En total participaron catorce alumnos de batería, aos que se sumaron unha vintena de nenos e nenas de infantil, de entre tres e seis anos. No caso dos bateristas, as idades ían aproximadamente dos oito aos trece anos, sendo esta, para moitos deles, a súa estrea nun formato deste tipo.

Os benxamíns do rock fan tremer A Estrada

Os benxamíns do rock fan tremer A Estrada

O concerto desenvolveuse cun formato singular: o alumnado interpreta a batería sobre cancións escollidas por eles mesmos. Así, ao longo da mañá soaron pezas de grupos como Linkin Park, Metallica, Imagine Dragons ou The Cure.

A preparación destas actuacións depende da dificultade das pezas, aínda que a escola traballa sempre con obxectivos ao longo do curso, combinando formación técnica e teórica con concertos e actividades. De feito, o calendario continúa xa co Salmón Rock, previsto para o 22 de maio, e co concerto de fin de curso, o 21 de xuño.

Noticias relacionadas

O público respondeu enchendo o teatro, algo que o director da escola, Alejandro Pereiras, considera clave: actuar ante xente dá valor á experiencia e reforza a motivación dos participantes. Ademais, subliña dous aspectos relevantes: a crecente presenza feminina na batería, cun 50% de nenas, e a implicación do resto do alumnado, que acudiu para apoiar aos seus compañeiros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents