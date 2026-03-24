Diputación
Ayudas para cuatro agrupaciones de Protección Civil de las comarcas
La Diputación provincial entregó ayer por primera vez en su historia ayudas a las agrupaciones de Protección Civil destinadas a mejorar sus equipamientos. El dirigente de la institución, Luis López, indicó que estas aportaciones «viñeron para quedar» y en las comarcas benefician a las agrupaciones de Lalín, Agolada, Dozón y Cerdedo-Cotobade. Las dos primeras recibirán 5.000 euros cada una y las dos últimas, 4.960 y 4.970 euros, respectivamente.
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