Ayudas para cuatro agrupaciones de Protección Civil de las comarcas

La Diputación provincial entregó ayer por primera vez en su historia ayudas a las agrupaciones de Protección Civil destinadas a mejorar sus equipamientos. El dirigente de la institución, Luis López, indicó que estas aportaciones «viñeron para quedar» y en las comarcas benefician a las agrupaciones de Lalín, Agolada, Dozón y Cerdedo-Cotobade. Las dos primeras recibirán 5.000 euros cada una y las dos últimas, 4.960 y 4.970 euros, respectivamente.