La asociación Patiñas A Estrada celebra los finales felices de Silva, Muñeca y los cachorros de Truca

La asociación Patiñas A Estrada dio a conocer los finales felices que han disfrutado algunos de los perros que han rescatado en los últimos meses. En el caso de Silva, una pequeña perra que recogieron con la cadera rota. Tras pedir donativos pudieron operarla y ya ha sido adoptada. El dinero que sobró de esos donativos se utilizará para operar a una gata rescatada. También han compartido imágenes de Muñeca, una perra que se rescató estando preñada. Todos su cachorros encontraron un hogar y ahora también ella. Por último, voluntarios de cuidan las colonias de gatos anunciaron que los seis cachorros de la perra vagabunda Truca ya han encontrado también un hogar definitivo.

Muñeca, descansando con sus compañeros. / Cedida