Adoufe recupera la vía principal afectada por el alud

Buenas noticias para los vecinos de la aldea de Adoufe, que a partir de este miércoles vuelven a tener habilitado el acceso a la carretera municipal que unía el lugar con el resto de la parroquia de San Miguel de Castro y del territorio en general. Más de un mes después del desprendimiento de tierras sucedido en el entorno de la explotación minera de Erimsa, esta vía principal se abre hoy al tráfico, lo que devolverá la comunicación total entre los cinco habitantes de este pequeño núcleo rural y el resto del término municipal.

El accidente sucedió el pasado 7 de febrero, cuando varios metros de tierra cedieron entre la inestabilidad provocada por varias jornadas sucesivas de lluvia y la propia actividad de la extracción de minerales en las proximidades. Como resultado, el alud dejó sin luz varios puntos de la parroquia durante horas y totalmente incomunicados a los habitantes del lugar de Adoufe, al quedar cortada la carretera que los conectaba con el resto del territorio. La luz volvió a las pocas horas, pero el drama de estos cinco afectados se extendió hasta hoy.

Como solución temporal, la mina accedió a habilitar un paso forestal alternativo. Sin embargo, las características de este, junto a las lluvias y la humedad en el firme de tierra, hacían muy difícil e incluso peligroso el tráfico rodado por el vial. Los vecinos se quejaron al instante, denunciando la falta de seguridad de esta pista, que además de ser estrecha, no contaba con medidas de seguridad como quitamiedos y presentaba un desfiladero a escasos centímetros.

A mayores, era preciso atravesar un pequeño túnel de la red ferroviaria, de tan solo unos dos metros de altura, lo que imposibilitaba el paso de vehículos de grandes dimensiones como furgonetas, ambulancias, el camión de bomberos o el de la recogida de basura. De manera que, sumada a la intranquilidad que les generaba circular por el paso forestal, estaba el miedo a perder servicios básicos.

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Con todo, la situación vuelve hoy a la normalidad, tras varias semanas de espera. Desde el Concello de A Estrada señalan que, tras las obras de reparación realizadas por Erimsa, el gobierno local solicitó el informe de geólogo para constatar que la zona se encontraba en condiciones seguras para reanudar el tráfico en la carretera principal. Tras recibir estos días el visto bueno, Adoufe volverá mañana a estar conectada.