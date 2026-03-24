23 Aldeas, el renacer vecinal de Codeseda

La parroquia estradense de Codeseda cuenta ahora con una nueva asociación de vecinos, constituida hace un mes y presentada oficialmente este pasado sábado 21 de marzo. Su nombre es poco común: 23 Aldeas. Más, si se tiene en cuenta que la nómina total de núcleos poblacionales en esta parroquia es de 25. Según explican desde la entidad, la explicación de la cifra escogida tiene que ver en realidad con la fecha en la que se reunieron para escoger nombre. Así lo expone su secretaria, Carmen Gaspar, que relata: «Tiñamos que atopar un nome pero as combinacións eran moi limitadas, porque houbo tantas asociacións en Codeseda que xa non están activas pero seguen dadas de alta, que había moitas palabras que non podiamos empregar. Foi así como, o día que nos xuntamos para decidir, vimos que era o 23 e optamos por escoller este número, aínda que a parroquia ten en realidade 25 aldeas, pero foi froito da casualidade».

La directiva. | FDV

Efectivamente, Codeseda cuenta con un gran tejido asociativo entre sus vecinos. Son muchas las agrupaciones que se formaron en el pasado, aunque actualmente no muchas continúan con actividad, siendo la más relevante Codeseda Viva. En cambio, los habitantes de esta parroquia concuerdan en que hay mucho que hacer y mejorar; por ello nace la nueva entidad. «A nosa idea é dinamizar a vida no pobo, queremos poder pedir axudas para mellorar aquelo que o precisa, e tamén organizar eventos para xuntarnos e facer vida en común», comparte la secretaria.

Con la finalidad de dar a conocer al resto de habitantes sus principales líneas de actuación, la directiva organizó este sábado una comida popular en la casa escuela, a la que asistieron unas 80 personas, de las cuales el 90 % decidió pagar la cuota de 20 euros anuales para pasar a integrar la sociedad. «Aínda temos que convencer a máis, pero entendemos que moita xente prefira esperar a ver resultados antes de facerse socia», reconoce la estradense, que además regenta uno de los locales hosteleros de más tirón de la zona: la Taberna da Geira.

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Codeseda ha pegado un salto importante de visitantes desde que el Camiño da Geira e dos Arrieiros fue ganando popularidad. Con una mejora proyectada para su carballeira, 23 Aldeas busca sacar su mejor cara para vecinos y visitantes.