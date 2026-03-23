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Puños de oro en el Lalín Arena

El I Trofeo Cocido de Kickboxing reunió ayer a 150 deportistas en Lalín. El evento, organizado por el Two Warriors Academy, rindió homenaje a los campeones de España David Gil Nogueira y Javier Cuíña García

Gil y Cuíña recibieron un homenaje del alcalde José Crespo y la concejala Noelia Seijas. |

Gil y Cuíña recibieron un homenaje del alcalde José Crespo y la concejala Noelia Seijas. | / Nicolás Varela

Ángel Graña

Lalín

El Arena de Lalín se convirtió ayer en el epicentro del kickboxing gallego con la celebración del Trofeo de Kickboxing Cocido de Lalín. El evento, coordinado por Marcos Fernández Méndez del club local Two Warriors Academy, se convirtió en todo un hito al ser la primera vez que estas instalaciones acogían una competición de esta disciplina de arte marcial que fusiona boxeo, karate y muay thai.

El torneo levantó expectación en las gradas del multiusos. | NICOLÁS VARELA

El torneo levantó expectación en las gradas del multiusos. | NICOLÁS VARELA

La jornada, que arrancó a las 9.45 horas se prolongó hasta las siete de la tarde, congregando a más de 150 deportistas de entre 6 y 55 años, incluyendo una exhibición inicial de veteranos de hasta 60 años. En total, se esperaba que la cita movilice a unas 700 personas entre competidores y acompañantes. En lo deportivo, el torneo se dividió en cuatro modalidades (Point Fight, Light Contact, Kick Light y K1 Light), donde primó la técnica y la precisión de los impactos sobre la fuerza bruta, siguiendo el modelo de puntuación del taekwondo olímpico.

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Uno de los combates de categoría base. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Uno de los combates de categoría base. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Esta gran cita llega en un momento dulce para el kickboxing local, tras el reciente reconocimiento oficial a la cantera lalinense. El alcalde, José Crespo, galardonó en el acto de clausura a los jóvenes deportistas del Two Warriors Academy, David Gil Nogueira y Javier Cuíña García, por sus brillantes títulos en los campeonatos de España. Sus éxitos no sólo avalan el trabajo del club organizador, sino que sirven de inspiración para los más de 150 participantes –25 de ellos locales– que este domingo buscaron la gloria en el multiusos.

Los más pequeños también participaron en el torneo lalinense. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

Los más pequeños también participaron en el torneo lalinense. | BERNABÉ/AMANDA CASTRO

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