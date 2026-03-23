Artes marciales
Puños de oro en el Lalín Arena
El I Trofeo Cocido de Kickboxing reunió ayer a 150 deportistas en Lalín. El evento, organizado por el Two Warriors Academy, rindió homenaje a los campeones de España David Gil Nogueira y Javier Cuíña García
El Arena de Lalín se convirtió ayer en el epicentro del kickboxing gallego con la celebración del Trofeo de Kickboxing Cocido de Lalín. El evento, coordinado por Marcos Fernández Méndez del club local Two Warriors Academy, se convirtió en todo un hito al ser la primera vez que estas instalaciones acogían una competición de esta disciplina de arte marcial que fusiona boxeo, karate y muay thai.
La jornada, que arrancó a las 9.45 horas se prolongó hasta las siete de la tarde, congregando a más de 150 deportistas de entre 6 y 55 años, incluyendo una exhibición inicial de veteranos de hasta 60 años. En total, se esperaba que la cita movilice a unas 700 personas entre competidores y acompañantes. En lo deportivo, el torneo se dividió en cuatro modalidades (Point Fight, Light Contact, Kick Light y K1 Light), donde primó la técnica y la precisión de los impactos sobre la fuerza bruta, siguiendo el modelo de puntuación del taekwondo olímpico.
Esta gran cita llega en un momento dulce para el kickboxing local, tras el reciente reconocimiento oficial a la cantera lalinense. El alcalde, José Crespo, galardonó en el acto de clausura a los jóvenes deportistas del Two Warriors Academy, David Gil Nogueira y Javier Cuíña García, por sus brillantes títulos en los campeonatos de España. Sus éxitos no sólo avalan el trabajo del club organizador, sino que sirven de inspiración para los más de 150 participantes –25 de ellos locales– que este domingo buscaron la gloria en el multiusos.
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