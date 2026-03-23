Patrimonio con cimientos sólidos

El Congreso de Arqueoloxía de Deza (CAD 2026) cerró ayer sus puertas con una visita guiada al yacimiento de San Adrao, en la parroquia lalinense de Bermés, y con un balance sumamente positivo, consolidándose como una cita clave para el sector en Galicia. El coordinador del evento, Vítor García Piñeiro, mostró su entusiasmo tras el cierre de esta entrega, destacando que «estamos moi satisfeitos co desenvolvemento desta segunda edición, que tivo unha aceptación moi superior á da primeira e que confirma que esta iniciativa segue medrando de maneira sólida».

García Piñeiro señaló además que el encuentro «xa se está a consolidar como unha referencia dentro do ámbito da arqueoloxía e do estudo do patrimonio en Galicia», subrayando además la alta participación alcanzada: «contamos coa presenza de numerosos investigadores, así como de institucións e departamentos vinculados á investigación do patrimonio, o que reforza o valor científico e divulgativo do congreso».

En este sentido, el responsable indicó que «a valoración non pode ser máis que positiva», tanto por el nivel de las ponencias como por la respuesta de los profesionales implicados. Asimismo, quiso agradecer especialmente al Ayuntamiento de Lalín «pola súa aposta decidida por manter e impulsar o patrimonio histórico, así como por poñer en valor unha disciplina fundamental como é a arqueoloxía».

Por su parte, Vanessa Trevín, responsable de Cado Arqueoloxía, también realizó un balance positivo del crecimiento del congreso y agradeció al consistorio «por contar con Cado para levar adiante esta actividade, que sen dúbida xa é unha referencia a nivel galego». Como cierre, la organización avanzó que «agardamos poder presentar en breve a publicación que recolla as ponencias desenvolvidas durante este ano 2026» y aseguró que «seguiremos traballando para que este congreso teña continuidade no tempo e continúe medrando nas vindeiras edicións».

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Impacto

Finalmente, la organización también subrayó el impacto que este tipo de encuentros tiene en la dinamización cultural de la comarca, asegurando que el CAD 2026 no sólo cumple una función académica, sino que también sirve de motor para la divulgación local. Con la vista puesta en el futuro, se recalcó en la continuidad de este tipo de eventos teniendo como epicentro al municipio de Lalín, reafirmando el compromiso de convertir la arqueología en un pilar del desarrollo de la zona de Deza.