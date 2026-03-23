Gonzalo Pose, de Argentinos Burguer, suma un Solete de la Guía Repsol con su nuevo local Flaco en Santiago
Ambos locales cuentan ahora con el sello de la prestigiosa guía
Con la llegada de la primavera regresa una nueva edición de los Soletes de la Guía Repsol. La prestigiosa guía ha vuelto a seleccionar desde restaurantes de cocina tradicional y casas de comidas dentro de parques naturales a bares curiosos en cascos históricos de las ciudades más bellas de España. De entre todos los seleccionados, más de 300 nuevos establecimientos, 24 se encuentran en Galicia. De ellos, tres son de Santiago de Compostela y uno de ellos tiene ADN y familia en A Estrada.
Hablamos de Flaco, el establecimiento que el año pasado abrieron Gonzalo Pose, responsable de Argentinos Burguer de A Estrada, y su pareja Vanesa Gómez en la capital de Galicia. Tras coronarse recientemente como la segunda mejor hamburguesa de España en el campeonato nacional de hamburguesas de este año, es otro de los nuevos Soletes de Primavera de Santiago.
El hermano pequeño de Argentinos Burguer se ubica en el número 8 de la rúa de Concepción Arenal, frente a Numax y la Sala Capitol, donde han apostado por una propuesta diferente. El creador de la mejor hamburguesa de España advierte que el funcionamiento de Flaco no es el mismo que el de Argentinos: «Comparten la filosofía de la comida urbana, informal, pero aquí no hay servicio en mesa, por ejemplo, por lo que la clientela tendrá que pedir y recoger el pedido en barra».
Para Gonzalo Pose, este nuevo proyecto tenía que ser Santiago: no había otra opción. «Tengo mucha conexión con esa ciudad, ya que allí estudié la Secundaria y me formé en cocina, además de que mis padres también tuvieron un restaurante —La Trattoria— desde 1998 hasta 2017 en Compostela», comentaba el día de su inauguración. «Tenemos muchos clientes que nos piden que abramos en su ciudad, sea Vigo, A Coruña... pero queríamos dar este paso en Santiago». Ahora esta nueva propuesta obtiene el reconocimiento de la Guía Repsol, al igual que ya la tiene desde hace años Argentinos Burguer.
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