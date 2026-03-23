Cultura
«Fillos do Vento: A Rapa» destaca no festival SXSW de Austin
A organización do evento destacou a capacidade envolvente da obra
Redacción
Fillos do Vento: A Rapa, dirixido polo lucense Brais Revaldería, destacou no SXSW 2026, celebrado en Austin (Texas), dentro da sección XR Experience (Spotlight). A proposta rexistrou sesións completas ao longo do festival, cunha alta afluencia e rotación constante de público.
A peza, cunha duración de 28 minutos, presenta unha experiencia inmersiva mediante proxección panorámica de 270 graos, son ambisónico espacial e un sistema sensorial con difusión aromática. O proxecto introduce ao espectador no interior do curro da Rapa das Bestas de Sabucedo (A Estrada, Pontevedra), combinando imaxe en 8K e deseño sonoro envolvente.
Un dos elementos diferenciais é a ausencia de visores individuais, apostando por un formato colectivo. Esta característica chamou a atención da organización, cuxa dirección visitou a instalación e destacou a súa capacidade para trasladar unha tradición local a unha linguaxe contemporánea.
Rodada durante máis de sete anos en Galicia, a obra foi un dos poucos proxectos españois presentes na sección XR do festival. Ademais, xa fora seleccionada na competición inmersiva do Festival de Cannes 2025 (Palm XR), sendo a primeira obra galega nesta categoría. O seu paso por SXSW consolida o percorrido internacional do proxecto e abre novas oportunidades de exhibición en museos, festivais e espazos inmersivos a nivel global.
