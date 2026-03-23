Enerxétika analiza la movilidad sostenible y expone vehículos

La feria de energía Enerxétika, que se celebrará entre el miércoles y el viernes en el recinto Feira Internacional de Galicia con el patrocinio oro de Red Eléctrica y plata de Serveo, ofrecerá a sus visitantes la posibilidad de conocer la movilidad sostenible, un ámbito que crece considerablemente en la feria en cuanto a propuestas.

Así, su área expositiva contará con vehículos eléctricos e híbridos de última generación de prestigiosas marcas, además de infraestructuras de carga. Se mostrarán coches de Tesla, Audi, Mercedes, BMW, Nissan, Lexus, BYD, Toyota y Volkswagen, además de furgonetas de esta última marca, autobuses eléctricos de Castrosua y motocicletas de Velca, pudiendo probarse buena parte de ellos en los espacios exteriores del recinto.

El circuito de pruebas de la feria permitirá a los visitantes conducir algunos de los modelos de Tesla y Mercedes. Se sumarán de la marca Nissan, de la que los visitantes podrán probar el nuevo Micra EV (compacto 100% eléctrico), el Ariya EV (SUV 100% eléctrico) y el Qashqai e-power (SUV híbrido). También BMW incluirá en el circuito de pruebas su X3 (híbrido enchufable), mientras que Volkswagen hará los mismo con su furgoneta Caddy híbrida.

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La firma Velca, que expone por primera vez en una feria gallega, pondrá sus motos a disposición de los visitantes, que podrán conducir modelos de sus motocicletas 100% eléctricas, como el Vortex o la One, entre otros. Será así la primera vez que el circuito de movilidad sostenible cuenta con la posibilidad de probar motos.