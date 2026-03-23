Monográfico
Enerxétika analiza la movilidad sostenible y expone vehículos
redacción
La feria de energía Enerxétika, que se celebrará entre el miércoles y el viernes en el recinto Feira Internacional de Galicia con el patrocinio oro de Red Eléctrica y plata de Serveo, ofrecerá a sus visitantes la posibilidad de conocer la movilidad sostenible, un ámbito que crece considerablemente en la feria en cuanto a propuestas.
Así, su área expositiva contará con vehículos eléctricos e híbridos de última generación de prestigiosas marcas, además de infraestructuras de carga. Se mostrarán coches de Tesla, Audi, Mercedes, BMW, Nissan, Lexus, BYD, Toyota y Volkswagen, además de furgonetas de esta última marca, autobuses eléctricos de Castrosua y motocicletas de Velca, pudiendo probarse buena parte de ellos en los espacios exteriores del recinto.
El circuito de pruebas de la feria permitirá a los visitantes conducir algunos de los modelos de Tesla y Mercedes. Se sumarán de la marca Nissan, de la que los visitantes podrán probar el nuevo Micra EV (compacto 100% eléctrico), el Ariya EV (SUV 100% eléctrico) y el Qashqai e-power (SUV híbrido). También BMW incluirá en el circuito de pruebas su X3 (híbrido enchufable), mientras que Volkswagen hará los mismo con su furgoneta Caddy híbrida.
La firma Velca, que expone por primera vez en una feria gallega, pondrá sus motos a disposición de los visitantes, que podrán conducir modelos de sus motocicletas 100% eléctricas, como el Vortex o la One, entre otros. Será así la primera vez que el circuito de movilidad sostenible cuenta con la posibilidad de probar motos.
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