Para divertirse, escucha a los mayores

A Estrada celebró este domingo una Festa do Maior de récord, con cerca de un millar de asistentes tras agotarse las entradas días antes. La elevada participación convirtió esta edición en la más concurrida registrada hasta la fecha.

El evento tuvo lugar en el pabellón polideportivo, que abrió sus puertas a las 12.30 horas para recibir a los participantes. La jornada comenzó con la actuación de la agrupación tradicional Tequexetéldere. A las 14.00 horas, el equipo de Valenciaga Catering sirvió el almuerzo, compuesto por entrantes, pulpo, carne ao caldeiro y postre.

El alcalde, Gonzalo Louzao Dono, dio la bienvenida en nombre de la corporación municipal, destacando el papel de las personas mayores en el municipio. «Debemos a vuestro trabajo y esfuerzo que A Estrada sea un lugar excelente para vivir», señaló durante su intervención.

Tras la comida, el regidor volvió a tomar la palabra para introducir uno de los momentos centrales de la jornada: el reconocimiento a los asistentes de mayor edad. Los homenajeados fueron Francisca Torres Vázquez, de 96 años, vecina de A Estrada, y Manuel Tallón Ríos, de 94 años, de la parroquia de Toedo. Ambos recibieron un obsequio conmemorativo y el aplauso de los presentes.

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El alcalde también destacó el valor de la experiencia acumulada por los mayores, subrayando su papel como transmisores de historias, aprendizajes y memoria colectiva. La celebración continuó por la tarde con la actuación de la orquesta Os Satélites. A partir de las 17.00 horas, el evento se abrió a más público.