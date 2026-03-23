Biblioteca escolar
La consellería reconoce al IES Pintor Colmeiro y al CEIP de Carballedo
redacción
La Consellería de Educación ha reconocido a IES Pintor Colmeiro de Silleda y al CEIP Plurilíngüe de Carballedo (Cerdedo-Cotobade) por sus proyectos de investigación impulsados desde la biblioteca escolar. Estos dos centros forman parte de los 16 galardonados en Galicia dentro de esta convocatoria. En ambos casos el reconocimiento conlleva una contraprestación económica de 2.000 euros para sufragar los gastos de los trabajos presentados.
Se trata de iniciativas que responden a temas de interés del alumnado y que desarrollan contenidos curriculares en diversos ámbitos del conocimiento como las matemáticas, el patrimonio, la geografía, la naturaleza, el arte o la ciencia, entre otros. El objetivo del certamen es favorecer que los estudiantes refuercen las competencias clave a través del desarrollo de proyectos de carácter interdisciplinario o de proyectos de investigación desde la biblioteca escolar. Al mismo tiempo, se impulsa el trabajo en equipo entre los más nuevos.
La convocatoria contemplaba cuatro modalidades de participación. En la primera de ellas, de proyectos que combinan diversas materias coordinados desde la biblioteca escolar y que cuenten con la participación de un mínimo del 40% de los grupos-aula del centro, se premian 10 centros, que reciben cada un 2.000 euros, grupo en el que aparecen los dos de las comarcas.
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