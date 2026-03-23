Motococido
La concentración rebasa los 150 inscritos cuando faltan 20 días
La concentración motera de Lalín apunta a registros de récord a tenor de las inscripciones que acumula hasta la fecha, que rebasan las 150 cuando todavía faltan 20 días. El Motococido se celebrará del 10 al 12 de abril en la capital dezana con un programa que, como es habitual, aúna espectáculos de dos ruedas o rutas por la zona con espectáculos musicales. Los aficionados que deseen inscribirse pueden hacerlo contactando con los números de teléfono 625 178 351, 640 830 810 ó 669 753 227. La organización también habilita el correo motoclubelalinkm0@gmail.com como canal de comunicación oficial de la concentración.
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