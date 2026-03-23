Las comarcas disponen de 21 oficinas bancarias, 34 menos que hace veinte años

La red de oficinas de entidades de crédito se ha encogido de forma relevante en Deza y Tabeirós-Terra de Montes. Según los datos a partir del registro actual del Banco de España, los ocho municipios de las comarcas sumaban 55 oficinas en 2006 y en la actualidad son 21 lo que supone la desaparición de 34 sucursales en veinte años, un retroceso del 61,8%.

El ajuste deja además una red mucho más concentrada. Lalín sigue siendo la principal plaza bancaria de la zona, pero pasa de 16 oficinas a siete. A Estrada baja de 13 a 5 y Silleda, de 8 a 5. En el escalón siguiente quedan ya los municipios donde la oferta presencial se ha reducido a la mínima expresión: Forcarei cae de 8 a una sola oficina, Vila de Cruces de 5 a una, Rodeiro de 3 a una y Agolada de 2 a una también. Dozón, por su parte, sigue sin sucursal.

La mayor poda se registra en Forcarei, donde la red pierde el 87,5% de todos sus despachos, si bien la oferta de hace dos décadas parecía extraordinaria para un municipio de su categoría, con muchos menos habitantes que por ejemplo Vila de Cruces. También son muy acusados los descensos del municipio cruceño (-80%), Rodeiro (-66,7%), A Estrada (-61,5%) y Lalín (-56,3%). Solo Silleda, todavía con retroceso, amortigua algo más el golpe, con una caída del 37,5%. El resultado final es un mapa con menos capilaridad territorial y una oferta mucho más concentrada en los núcleos de referencia: Lalín, A Estrada y Silleda reúnen hoy 17 de las 21 oficinas, más de ocho de cada diez.

También se estrecha la diversidad de la oferta. En la foto actual del archivo figuran cinco bancos y una cooperativa de crédito. Abanca concentra nueve oficinas, casi el 43% del total.

Este repliegue local encaja en la gran reestructuración del sector financiero español posterior a la crisis. Cabe recordar que el FROB fue creado en junio de 2009 para impulsar la reestructuración de las entidades y que, desde entonces, el sector ha vivido numerosos procesos de integración que han reconfigurado su estructura. Ese escenario ayuda a explicar la reducción de oficinas y la concentración de marcas que hoy se observa también en el ámbito comarcal.

Con todo, la pérdida de sucursales no significa que la atención presencial haya dejado de ser relevante. En su informe de seguimiento sobre accesibilidad bancaria, el Banco de España señala que el uso de los canales físicos sigue siendo alto: el 64% de los usuarios acude a sucursales, mientras persiste la brecha digital, especialmente por edad, nivel de estudios y renta. El cierre de oficinas se ha moderado en los últimos años a escala nacional, pero la tendencia de fondo sigue dibujando una banca con menos implantación física y más concentrada en las cabeceras urbanas.

Nueve de Abanca

Abanca mantiene su liderazgo en las comarcas y esta entidad financiera cuenta con un total de nueve de oficinas, con presencia en todos los ayuntamientos a excepción de Dozón, donde sí habilitó un cajero automático.

En Lalín tiene un despacho en la calle Joaquín Loriga y otro en la parroquia de Vilatuxe. En Trasdeza cuenta con uno en la capital municipal y otro en A Bandeira, mientras que en el resto de los concellos dispone de una en cada caso.

Tanto BBVA como Banco Santander comparten la segunda posición en mayor presencia en las dos comarcas, con despachos en Lalín, A Estrada y Silleda. El Banco Sabadell mantiene oficinas en los cascos urbanos de las dos capitales de comarca, mientras que Caixabank, además de en Lalín y A Estrada, también opera en Silleda. Por último, Caixa Rural Galega, una cooperativa de crédito, solamente cuenta en Deza y Tabeirós-Montes con una oficina y está ubicada en el casco urbano lalinense.