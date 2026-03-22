Somoza: «Hay más baches que vecinos»

El PP de Rodeiro acusa al alcalde, José Luis Camiñas, de tener paralizado desde hace un mes el arreglo de pistas municipales a pesar de haber admitido que la red local está en el peor momento de su historia. La portavoz popular, Cati Somoza, señala las actuaciones que están llevando a cabo otros concellos desde hace semanas, mientras en Rodeiro no hay avances la situación se evidencia con la «solicitude millonaria» de recursos al Estado para acometer estas reparaciones.

Somoza remarca que son ya unos 250 los kilómetros de pistas municipales intransitables, con carencias en mayor o menor medida en todo el término. Dice a Camiñas que si pide al Estado 2,7 millones para obras en vías, la cantidad más elevada de la provincia, está admitiendo el estado en el que se encuentran las comunicaciones locales. «Por primeira vez Rodeiro ten máis baches que habitantes», sentencia la popular, quien insiste en la necesidad de actuar con celeridad en las pistas dañadas.