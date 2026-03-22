El PSOE solicita un plan integral para parques infantiles y zonas verdes

Los socialistas de Lalín pedirán en pleno un plan integral de mantenimiento de los parques infantiles, jardines y zonas verdes con el objetivo de mejorar el estado de estos espacios en todo el municipio y garantizar su uso en condiciones adecuadas. Su portavoz municipal, Alba Forno, explica que la propuesta busca avanzar hacia un modelo más planificado y continuo de cuidado de los espacios públicos.

En este sentido, Forno visitó, junto con el secretario de Política Municipal, Daniel Santalla, +y el eurodiputado Nicolás González Casares el parque situado en la calle Manuel Rivero, donde pudo comprobar la necesidad de actuaciones de mantenimiento en elementos como el vallado perimetral, que presenta desgaste y deterioro.

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La iniciativa se estructura en tres líneas de actuación: la revisión y mejora de los parques infantiles, garantizando la reposición de los elementos deteriorados y las condiciones de seguridad; el refuerzo del mantenimiento de las zonas verdes en el rural y en el casco, asegurando un tratamiento equilibrado de todo el territorio; y la actualización del servicio municipal de mantenimiento, mediante la tramitación de un nuevo contrato adaptado a las necesidades actuales. Señala que el servicio lleva años funcionando irregularmente, sin contrato y mediante el pago mensual de facturas a través del levantamiento de reparos suspensivos, y considera imprescindible licitarlo.