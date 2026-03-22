Una mujer contra los «techos de cristal»

El departamento municipal de Benestar Social de Silleda lleva desde ayer el nombre de Mariló Bueno Paisano. Fallecida el pasado noviembre, su reconocimiento fue acordado por la corporación municipal para valorizar su trayectoria vital y social en Trasdeza de una andaluza de nacimiento que pronto se ganó el afecto de sus convecinos.

En el acto, con la actuación del pianista Antonio Soutiño y de la Banda Municipal de Música de Silleda, intervino en nombre de los familiares y amigos de la homenajeada Obdulia Ramos. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, elogió a Mariló «como muller pioneira e referente á hora de abrir camiño na vida pública local» al tiempo que subrayó su papel «no derrubamento de teitos de cristal no ámbito da política municipal» sobre todo en tiempos en los que la presencia de mujeres en los espacios de decisión era muy limitada. Asimismo, recordó que fue capaz de encabezar una candidatura a las elecciones municipales.

Después de las intervenciones [también tomaron la palabra la edil Ángela Troitiño y Conchi Cochón, de la Asociación de Mulleres de Silleda de la que Bueno fue una de las impulsoras] Mar Blanco recordó su labor en la Asociación Española Contra el Cáncer. En la placa se adjunta un código QR con información sobre la trayectoria de la homenajeada.

Nacida en Cortegana (Huelva), presidió entre 1990 y 2001 la Asociación de Amas de Casa Xuntanza y en los años 90 fue presidenta comarcal de la Asociación Española Contra el Cáncer. Formó parte, entre 1995 y 1999, de la corporación municipal como representante del PSOE después de encabezar la lista en los comicios locales. En este período reivindicó la necesidad de que Silleda contase con un instituto, aspiración que se materializó en 1999 con la construcción del IES Pintor Colmeiro. A Trasdeza trajo tradiciones religiosas de su tierra y fundó la Cofradía da Virxe das Dores.

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En el acto de la tarde de ayer se recordó a Mariló como una mujer con criterio, con una presencia pública poco habitual en su tiempo y con un compromiso claro con el rural, con las mujeres y con la vida comunitaria que la convirtieron en «unha auténtica dinamizadora social».