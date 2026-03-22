Sociedade
A moda do ‘vintage’ chega á Estrada
A Sala Abanca transformouse esta fin de semana nun auténtico escaparate de produtos que buscan unha segunda vida. Dende vestidos e abrigos, a xoias, libros e artigos a prezos tan competitivos como dous euros
Hai algo especial en atopar unha peza única, desas que parecen ter historia. Un abrigo que xa viviu outros invernos, un libro con páxinas gastadas ou un obxecto esquecido que, de pronto, volve ter sentido. Esa é a esencia da nova moda da segunda man e dos mercadiños vintage, unha tendencia en auxe que xa chegou á Estrada da man de O Mercadiño ConCiencia.
Durante esta fin de semana, a Sala Abanca transformouse nun pequeno universo de reutilización, onde arredor dunha decena de postos ofreceron roupa, libros, accesorios e todo tipo de artigos que buscaban unha nova oportunidade. Non se trataba só de mercar, senón de descubrir. De deixar que algo «che entre polos ollos» e imaxinar a súa nova vida.
Decenas de persoas pasaron polo recinto ao longo das dúas xornadas, curioseando con calma entre os postos, deténdose en pequenos detalles e, en moitos casos, marchando con algunha adquisición inesperada. O ambiente era tranquilo, case íntimo, afastado das présas do consumo convencional. Aquí o tempo detense un pouco máis, permitindo mirar, tocar e conversar.
A clave do éxito destes mercadiños está, precisamente, nesa experiencia. Fronte á compra rápida e impersonal, a segunda man propón unha relación diferente cos obxectos. Non son produtos novos, pero si cargados de significado. Cada un conta unha historia, e quen o leva dálle continuidade.
Nesta nova edición, o evento chegou tamén cun cambio na súa organización. Vanessa Agra tomou o relevo na coordinación en A Estrada, achegando un novo impulso a unha iniciativa que continúa medrando. A súa implicación permitiu manter a esencia do proxecto ao tempo que se reforza a súa presenza na comunidade. A estradense, afirma que a segunda convocatoria deixou bo sabor de boca, cun sábado especialmente concorrido, e á espera de comprobar a fluencia de hoxe. Con todo, sostén que de seguir crecendo, non descartan desplazar o evento a un espazo máis amplo, ante a demanda para poñer postos. «Actualmente só tiñamos Sala Abanca ou MOME, e preferimos un lugar céntrico», di.
- Reemplazar el consumo mundial de pescado por carne exigiría 169 veces la superficie de Galicia para producir la misma proteína
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- Muere una mujer al salirse de la vía y volcar su vehículo en la VG-20 en Vigo
- Un ultra del Celta, apuñalado en altercados violentos en Lyon
- El Estado cita las casas cápsula de O Grove como ejemplo de construcción asequible