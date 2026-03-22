Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida Diésel VigoRenta de los viguesesEmprendedora de éxitoEvitar cárcel GaliciaOia frente al derribo del TalasoHeridos Teatro Principal Pontevedra
instagramlinkedin

Sociedade

A moda do ‘vintage’ chega á Estrada

A Sala Abanca transformouse esta fin de semana nun auténtico escaparate de produtos que buscan unha segunda vida. Dende vestidos e abrigos, a xoias, libros e artigos a prezos tan competitivos como dous euros

Asistentes á cita na Sala Abanca. |

Asistentes á cita na Sala Abanca. |

Nerea Couceiro

A Estrada

Hai algo especial en atopar unha peza única, desas que parecen ter historia. Un abrigo que xa viviu outros invernos, un libro con páxinas gastadas ou un obxecto esquecido que, de pronto, volve ter sentido. Esa é a esencia da nova moda da segunda man e dos mercadiños vintage, unha tendencia en auxe que xa chegou á Estrada da man de O Mercadiño ConCiencia.

Un dos postos de venda, con roupa, calzado e accesorios. |

Un dos postos de venda, con roupa, calzado e accesorios. |

Durante esta fin de semana, a Sala Abanca transformouse nun pequeno universo de reutilización, onde arredor dunha decena de postos ofreceron roupa, libros, accesorios e todo tipo de artigos que buscaban unha nova oportunidade. Non se trataba só de mercar, senón de descubrir. De deixar que algo «che entre polos ollos» e imaxinar a súa nova vida.

Decenas de persoas pasaron polo recinto ao longo das dúas xornadas, curioseando con calma entre os postos, deténdose en pequenos detalles e, en moitos casos, marchando con algunha adquisición inesperada. O ambiente era tranquilo, case íntimo, afastado das présas do consumo convencional. Aquí o tempo detense un pouco máis, permitindo mirar, tocar e conversar.

A clave do éxito destes mercadiños está, precisamente, nesa experiencia. Fronte á compra rápida e impersonal, a segunda man propón unha relación diferente cos obxectos. Non son produtos novos, pero si cargados de significado. Cada un conta unha historia, e quen o leva dálle continuidade.

Nesta nova edición, o evento chegou tamén cun cambio na súa organización. Vanessa Agra tomou o relevo na coordinación en A Estrada, achegando un novo impulso a unha iniciativa que continúa medrando. A súa implicación permitiu manter a esencia do proxecto ao tempo que se reforza a súa presenza na comunidade. A estradense, afirma que a segunda convocatoria deixou bo sabor de boca, cun sábado especialmente concorrido, e á espera de comprobar a fluencia de hoxe. Con todo, sostén que de seguir crecendo, non descartan desplazar o evento a un espazo máis amplo, ante a demanda para poñer postos. «Actualmente só tiñamos Sala Abanca ou MOME, e preferimos un lugar céntrico», di.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents