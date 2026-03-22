Huttopia inaugura el 26 su camping de Prado

La multinacional Huttopia pondrá en marcha su camping de Prado, ya con servicios plenos, el próximo día 26. Se trata de una apertura ya pensada para la temporada de primavera-verano y después de una primera fase, en la que estas instalaciones ya acogieron turistas el pasado verano con estancias medias de siete noches y clientes extranjeros como perfil medio.

Caminos de Galicia. Así se denomina el complejo de glamping, un nombre que no surge de la improvisación sino que refuerza el concepto de lugar estratégico para el paso de peregrinos una vez que por Lalín discurren dos rutas jacobeas: la Vía de la Plata y el Camino de Invierno. Con esta nueva apertura, la marca apuesta por una forma diferente de viajar: más conectada con la naturaleza, más pausada y pensada para disfrutar del territorio con comodidad. En un momento en el que cada vez más viajeros buscan experiencias auténticas al aire libre sin renunciar al confort, Huttopia Caminos de Galicia nace como una nueva puerta de entrada para descubrir el interior gallego.

Una de las casitas del complejo. / Claudia Maturana

El camping ofrece distintos tipos de alojamiento –tiendas Trappeur, chalets de madera y parcelas en plena naturaleza– integrados en el paisaje y diseñados para vivir Galicia desde dentro. Entre sus instalaciones destacan una piscina climatizada con vistas al bosque, espacios comunes abiertos al entorno y servicios concebidos para hacer la estancia más cómoda y sencilla.

La compañía que preside Michel Durrieu destaca que este complejo es una oportunidad para que lo caminantes descansar al final del día en un camping rodeado de naturaleza, con alojamientos confortables, piscina climatizada y espacios pensados para recuperarse, aporta una dimensión distinta a la experiencia del peregrino. Más allá de la peregrinación tradicional, el camping también permite a muchos viajeros acercarse al espíritu del Camino desde una perspectiva más pausada: caminar algunos tramos, descubrir el paisaje gallego, detenerse en pequeños pueblos y disfrutar del trayecto sin prisas, combinando naturaleza, descanso y bienestar. Asimismo, destaca que en el entorno de este complejo el visitante puede disfrutar con bosques, caminos históricos, pequeñas aldeas, gastronomía local y paisajes suaves caracterizan un territorio que invita a bajar el ritmo y a reconectar con lo esencial. El camping busca integrarse en esta identidad local y contribuir a poner en valor la riqueza natural, cultural y gastronómica del destino.

Fundada en Francia en 1999, Huttopia es una red internacional de alojamientos en plena naturaleza con presencia en Europa y América del Norte. En la península ibérica, la marca cuenta actualmente con cuatro destinos en enclaves naturales destacados: Doñana, Barcelona-Pirineos, Lagoa de Óbidos y el de Prado. Todos ellos comparten una misma visión: alojamientos integrados en el paisaje, una experiencia sencilla y confortable al aire libre, y una forma de viajar más conectada con el entorno.

Presentación en Madrid

La infraestructura, que abarca unos 167.000 metros cuadrados de superficie está emplazada a escasos metros de la Vía de la Plata, con uno de sus accesos principales enfrente al Pazo de Liñares. Hace casi cuatro años al alcalde, José Crespo, anunció la intención de una multinacional de asentarse en el municipio con un complejo turístico. Fue entonces cuando trascendieron los primeros detalles de la propuesta de Huttopia, de la mano de su máximo responsable. En octubre de 2023 el Concello aprobaba la licencia de obra para un proyecto con una inversión estimada en seis millones.

Noticias relacionadas

En otro orden de cosas, el pasado día 20 de enero este proyecto de desarrollo turístico sostenible fue presentado en la Casa de Galicia, en Madrid, en un acto que contó con con la participación tanto del regidor lalinense como del CEO de la multinacional, Michel Durrieu.