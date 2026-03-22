Festival de bandas en el auditorio de Agolada

El auditorio municipal de Agolada acogerá esta tarde un festival de bandas infantiles y juveniles que este año llega a su sexta edición. Dará comienzo a las 17.00 horas con la actuación de la Minibanda de Vilalba, la Pequebanda da Escola de Música Municipal de Agolada, la Banda Infantil de Arzúa y la Banda Xuvenil de la Escola de Música de Agolada.