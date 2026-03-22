Obras públicas
La Diputación invierte 1,1 millón de euros en arreglos en la EP-7203
Las mejoras se centrarán en el tramo que une Soutelo y Covas
Redacción
La Diputación de Pontevedra dio ayer a conocer el proyecto de ensanche y mejora de la carretera provincial EP-7203, que conecta Soutelo de Montes con Covas, en el que invertirá cerca de 1,1 millones de euros. La diputada de Infraestructuras Públicas y alcaldesa del municipio, Belén Cachafeiro, fue la encargada de presentar a los vecinos los detalles de esta actuación, que será financiada íntegramente por el organismo provincial.
En concreto, las obras, con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, permitirán actuar en un tramo de casi tres kilómetros, entre los puntos kilométricos 0+495 y 3+300. Con esta intervención, se busca mejorar tanto la funcionalidad como la seguridad de la vía, en lo que supone además la primera fase de un proyecto más amplio.
Así, los trabajos incluirán el ensanche de la calzada hasta alcanzar dos carriles de 2,75 metros, con arcenes de medio metro, así como la construcción de cunetas de hormigón y la mejora del sistema de drenaje mediante una nueva red de aguas pluviales. Además, se reforzará el firme con una nueva capa de rodadura, se renovará la señalización y se instalarán elementos de contención y seguridad vial en el tramo.
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