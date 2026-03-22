El consistorio acogerá el 26 una charla sobre las traídas vecinales

El Concello de Silleda anima a las comunidades de usuarios de agua del municipio a participar en la jornada informativa sobre las traídas de agua vecinales en Galicia que se celebrará el día 26, a las 20.30 horas, en el salón de actos de él consistorio. La cita se enmarca en el plan provincial Coidamos a túa auga, de mejora de la gestión del agua en el ámbito rural a través del apoyo, el asesoramiento y la puesta en valor de las comunidades de usuarios. La sesión estará impartida por técnicos de Rodespi.

Se abordarán cuestiones de grande interés para las traídas vecinales, como el Plan Sanitario da Auga, el control de la calidad y la toma de muestras, el mantenimiento de las instalaciones, las obligaciones legales y la documentación de las comunidades, así como el acceso a las líneas de subvención +NOVAQUA y +AQUA 2026. El encuentro servirá también para resolver dudas y analizar casos reales, ofreciendo información práctica y útil para lo día a día de las comunidades.

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El Concello hace un llamamiento a la participación, dada la importancia de este tipo de redes en el abastecimiento de agua en muchas parroquias y en el conjunto del rural. La sesión se presenta como una oportunidad para conocer novedades normativas, mejorar la gestión de las instalaciones y aclarar cuestiones técnicas y administrativas que afectan a las comunidades de usuarios.