El congreso que convierte las piedras en historia viva

El Congreso de Arqueoloxía do Deza (CAD 2026) clausura hoy una edición que no sólo confirma su éxito de convocatoria, sino que lo asienta definitivamente como un espacio de encuentro esencial para la comunidad científica y el público interesado en el patrimonio. Bajo la dirección y coordinación del arqueólogo dezano Víctor Manuel García Piñeiro, el evento ha cumplido finalizada su primera jornada su objetivo de combinar la divulgación teórica con la aproximación directa al territorio, reafirmando una clara vocación de continuidad que busca convertir esta cita en un referente anual para la arqueología en Galicia.

La apertura del congreso corrió a cargo del alcalde de Lalín, José Crespo, que durante su intervención inaugural destacó la idoneidad del municipio para liderar este tipo de iniciativas académicas. Crespo puso en valor el extenso patrimonio arqueológico lalinense y los múltiples hallazgos registrados en la zona, factores que convierten al concello en un enclave de referencia para el estudio y la puesta en valor del pasado. Esta base patrimonial sirvió de marco para un programa de conferencias de alto nivel que recorrió diversas etapas históricas y tipologías de yacimientos. Xoán Carlos García Porral, María Silva Gago, Santiago Vázquez Collazo, Víctor Manuel García Piñeiro, Mario Maceira y Alberto Polo fueron los encargados de ofrecer una serie de ponencias centradas en el patrimonio de las tierras dezanas. Además, en el edificio sociocultural de la calle Manuel Rivero tuvo lugar una mesa redonda moderada por Manuel Gago Mariño en la que participaron Vanesa Trevín Pita, Lois Armada Pita, Xurxo Ayán Vila, Silvia Cernadas Martínez, Maite Vence Fernández y Begoña Blanco Blanco, con el desarrollo local como denominador común.

Entre las intervenciones más destacadas de la jornada de clausura que tendrá lugar hoy figura la de Israel Picón Platas, que centrará su exposición en el estudio de las mámoas de Platas de Refoxos, mientras que Helena Taboada Durán analizará las recientes intervenciones en Outeiro Grande, en la parroquia lalinense de Bermés. El contexto romano también tendrá un espacio propio de la mano de Erik Carlsson-Brandt Fontán, profundizando en la realidad del mundo rural romano en Galicia. Por su parte, Marta Martínez Parada y Vanesa Trevín Pita presentarán de forma conjunta los resultados de las investigaciones en el Castro de Cumeiro, en Vila de Cruces, evidenciando la relevancia de los trabajos desarrollados en toda la comarca de Deza dentro del panorama arqueológico gallego.

Uno de los momentos cumbres de esta edición será la visita guiada al destacado yacimiento de San Adrao, en la también parroquia de Bermés. Esta actividad de campo permitirá a las personas participantes conocer de primera mano un enclave de especial interés, reforzando el vínculo necesario entre la investigación teórica desarrollada en las ponencias y la realidad material que ofrecen los restos arqueológicos. Esta conexión directa con el paisaje histórico es una de las señas de identidad de un congreso que, según su coordinador Víctor García Piñeiro, nació con la intención de «quedar e de medrar, converténdose nun punto de referencia anual para a arqueoloxía na comarca e en Galicia».

En su balance sobre el congreso, el coordinador subraya el esfuerzo organizativo por dar trascendencia al trabajo realizado más allá de los días de celebración en el termino municipal lalinense. En este sentido, durante el congreso se hizo entrega a los asistentes de una publicación que recoge las ponencias de la edición de 2025, una herramienta fundamental para fijar y difundir el conocimiento generado en los distintos trabajos realizados. Del mismo modo, García Piñeiro anunció que ya se está trabajando en el volumen correspondiente a este CAD 2026, con el fin de consolidar un corpus de referencia bibliográfica sobre la arqueología de la zona valioso para los arqueólogos profesionales. Con el cierre de hoy, el Congreso de Arqueoloxía do Deza se despide reforzando su apuesta por la investigación y la divulgación, consolidando su proyección de futuro como una cita estable y necesaria en el calendario científico y cultural de la comarca y, también, del panorama autonómico arqueológico tan necesitado de apoyo a todos los niveles.

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Este impulso institucional y académico se ve reforzado por la convicción de que el patrimonio arqueológico no debe ser un elemento estático, sino un motor de dinamización cultural y social para toda la comarca de Deza. La implicación del propio Concello lalinense y de los investigadores locales demuestra que existe una hoja de ruta clara y bien definida para transformar los hallazgos aislados en un relato coherente sobre la identidad del territorio en una época prehistórica fundamental. Al integrar en un mismo foro el estudio de las estructuras megalíticas, la huella de la cultura castreña y la organización administrativa del mundo romano, el congreso logra ofrecer una visión transversal que ayuda a comprender la evolución del paisaje humano en el interior de Galicia a lo largo de los milenios.