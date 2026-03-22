El Concello recibe de la Sareb un solar en pleno núcleo urbano de Silleda

La Sareb el Concello de Silleda acaban de cerrar la donación de carácter gratuito de la propiedad de la parcela ubicada en Barrio do Campo, ubicada justo detrás del lavadero del Barrio do Campo y sobre la que a día de hoy existe ya una cesión de su uso como aparcamiento. Si trata de un espacio donde una empresa había impulsado una promoción de viviendas que acabó frustrándose. El predio está localizado al lado de la N-525 en el acceso al núcleo urbano de la capital municipal.

Con esta operación, el ayuntamiento da un paso importante para que este espacio pase a ser definitivamente público, consolidando un uso que ya estaba plenamente integrado en la vida diaria del vecindario y garantizando su continuidad en el tiempo. Esta donación ya fue aceptada por parte de la administración municipal, por lo que lo siguiente paso será formalizarla mediante la correspondiente escritura. En ese momento se producirá la entrega de la finca y su incorporación al patrimonio municipal del suelo.

Entre las condiciones de la donación realizada por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria [organismo estatal conocido como banco malo] se recoge que el solar deberá destinarse a las iniciativas que más beneficien a la ciudadanía. En este sentido, la alcaldesa, Paula Fernández Pena, destaca que se van a valorar todas las opciones para garantizar el mejor servicio posible, y anuncia que ya en su momento ya se celebró una primera reunión técnica esta semana para analizar las posibilidades urbanísticas de esta propiedad en el marco del Plan de Vivienda 2026-2030, una iniciativa del Gobierno de España.

La incorporación de este suelo al patrimonio municipal abre un abanico de posibilidades de actuación futura, permitiendo al ayuntamiento planificar con mayor capacidad y adaptar el uso de este espacio a las necesidades reales del vecindario, tanto en el ámbito de la movilidad como de otros servicios o equipamientos públicos.

En las condiciones técnicas de la donación se recoge que esta se efectúa de manera pura y simple por la totalidad del inmueble, como cuerpo cierto, en su estado físico y urbanístico actual y al corriente de pagos de impuestos. Todos los gastos correspondientes a la donación correrán la cuenta del ayuntamiento como donatario.

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Desde el gobierno municipal se agradece a la Sareb esta donación, que viene a culminar un proceso sobre esta parcela, que ya está siendo utilizada por la ciudadanía como aparcamiento, «un servizo que se puxo a disposición das e dos veciños grazas ao acordo asinado no ano 2023 e que conta cun gran éxito», manifiesta la mandataria.