El Concello realiza mejoras en las traídas de Penerda y Parada

El Concello de A Estrada ha destinado 100.000 euros de recursos propios a una importante actuación de actualización y optimización del sistema de abastecimiento de agua potable del casco urbano. Con el objetivo de comprobar el resultado de estas mejoras, el alcalde, Gonzalo Louzao, y el concejal de Servizos Municipais, Óscar Durán, visitaron recientemente las Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Penerada y Parada, acompañados por técnicos de la empresa Proyecon Galicia.

Durante la visita, el regidor puso en valor la relevancia de un servicio esencial que, sin embargo, suele pasar desapercibido para la ciudadanía.. Precisamente por ello, las actuaciones realizadas buscan no solo mejorar la eficiencia del sistema, sino también garantizar una mayor calidad del agua que llega a los hogares.

Por un lado, la mayor parte de la inversión se concentró en la ETAP de Penerada, que era la instalación que presentaba mayores necesidades de actualización. Así, se llevó a cabo una limpieza integral del entorno, incluyendo la retirada de vegetación y la mejora de los filtros. Además, se procedió a una modernización técnica mediante la instalación de sistemas de medición continua de pH y cloro, una nueva dosificadora, una bomba de recirculación y un sistema automático de control. Del mismo modo, se incorporaron caudalímetros, se renovaron los cuadros eléctricos y se implantó un sistema de poscloración, lo que permite optimizar el tratamiento del agua procedente tanto de manantiales como del embalse de Pedroso.

Por otro lado, en la ETAP de Parada, situada en Eiriz y en funcionamiento desde 2011, las actuaciones fueron más limitadas debido al buen estado de las instalaciones. No obstante, se realizaron tareas de actualización que contribuyen a mejorar su rendimiento. Desde esta planta, el agua captada en el río Umia es tratada y posteriormente enviada a Penerada, desde donde se distribuye al conjunto del casco urbano.

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Asimismo, el Concello destaca el exhaustivo control de calidad al que se somete el agua, ya que se realiza una triple analítica: en Parada, en Penerada y en la propia red de distribución. A mayores, se llevan a cabo controles cada quince días y análisis diarios de parámetros como el cloro, el pH y la turbidez. En definitiva, gracias a estas mejoras, la ETAP de Penerada distribuye actualmente unos 2.500 metros cúbicos de agua potable al día.