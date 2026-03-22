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Cocido de hermandad en Lalín del sector del transporte gallego

Cocido de hermandad en Lalín del sector del transporte gallego | BERNABÉ

Cocido de hermandad en Lalín del sector del transporte gallego | BERNABÉ

Medio centenar de profesionales del sector del transporte de toda Galicia se reunieron ayer en Casa Currás de Lalín para cumplir con una tradición que suma ya décadas de historia. Desde 1990, este emblemático establecimiento de la capital dezana es el escenario elegido para celebrar un cocido de confraternidad que estrecha lazos entre los trabajadores del gremio. Entre viandas de todo tipo y buen ambiente, los asistentes compartieron una jornada marcada por el reencuentro y la puesta en común de las vivencias del sector.

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