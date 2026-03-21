La solidaridad estradense vuelve a hacer pleno

La Cea Baile Solidaria de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en A Estrada ha vuelto a confirmar su arraigo en la localidad. En su tercera edición, el evento roza el lleno absoluto con 246 de las 250 entradas ya vendidas y apenas cuatro por colocar a escasas horas de su celebración. Una cifra que no solo refleja el éxito de convocatoria, sino también el compromiso sostenido de la ciudadanía con una causa que trasciende lo festivo.

«Estamos muy contentos, porque siempre tenemos muy buena respuesta de la gente», explica la presidenta local, Adela Bustelo, quien subraya que la implicación no se limita únicamente a la asistencia a la cena. «También contamos con donaciones por parte del comercio local», añade, destacando el papel fundamental del tejido empresarial estradense en el respaldo a la iniciativa.

La cita, que combina gastronomía, música y solidaridad, se ha consolidado como uno de los eventos sociales más esperados del calendario local. Sin embargo, detrás del ambiente festivo hay un objetivo claro: recaudar fondos para sostener la actividad de la AECC. En este sentido, Bustelo insiste en la importancia de cada aportación: «Todo lo que recaudemos va destinado a la asociación contra el cáncer en Pontevedra. Después, cuando nosotros necesitemos algo, podemos recurrir a esos fondos».

El precio de los cubiertos, fijado en 45 euros, destina 10 euros a este fin, siendo los restantes 35 para sufragar los gastos del propio evento. «Son para la asociación, son para ayudar», recalca la presidenta, poniendo el acento en la función social de una velada que va mucho más allá del ocio. La AECC desempeña un papel esencial en el acompañamiento a pacientes y familiares, así como en la financiación de la investigación, una de las claves en la lucha contra la enfermedad.

En A Estrada, la actividad de la asociación mantiene una demanda constante. «No es solo la gente que me contacta a mí directamente», señala Bustelo. «Hay personas que llaman al teléfono 900 o que acuden directamente a la sede de Pontevedra». En total, se estima que alrededor de un centenar de vecinos y vecinas recurren a los servicios de la AECC, lo que da una idea del impacto real que tiene la entidad en la vida cotidiana del municipio.

El éxito de esta tercera edición invita a pensar en el futuro «De cara al año que viene estamos valorando si el aforo puede crecer», reconoce Bustelo. No obstante, advierte de los riesgos que implicaría un aumento significativo del número de asistentes. «Es un evento muy personal, y si lo hacemos mucho más grande puede perder parte de su esencia».

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A esta reflexión se suma también la dimensión organizativa. La preparación de la cena baile recae en un equipo que compagina esta labor con sus responsabilidades profesionales y personales. «Para nosotros, hacerlo más grande también sería más complicado», admite la presidenta, dejando entrever el esfuerzo que hay detrás de cada edición.