Silleda celebra del 10 al 12 de abril la campaña «Días do Comercio con Corazón Local»

La Concellería de Promoción Económica de Silleda y el colectivo de comerciantes y hostelería ECOS presentan la campaña «Días do Comercio con Corazón Local», que tendrá lugar del 10 al 12 de abril para impulsar el comercio de proximidad y reforzar el sector de la hostelería.

Durante esas tres jornadas, los comercios adheridos a esta iniciativa podrán ofrecer descuentos y promociones especiales, y repartirán rascas con más de 1.300 euros en premios. De forma paralela, estará en marcha la ruta de tapas «Silleda a Bocados», con la que la organización quiere dinamizar las calles, fomentar el ambiente en la villa y fortalecer la colaboración entre comercio y restauración. En los próximos días se darán a conocer los establecimientos que participan. Los clientes y clientas podrán votar tanto la mejor tapa como la mejor presentación. Habrá, además, una campaña específica de promoción y comunicación en distintos canales, para dar visibilidad a los negocios adheridos «e contribuir a amplificar o alcance desta acción conxunta», indican desde el Concello.

La edil de Promoción Económica, Estefanía Taín, destaca que la campaña busca «activar o comercio local, apoiar o pequeno comercio e a hostelería e seguir xerando iniciativas que contribúan a fortalecer o tecido económico de Silleda». Incide, además, en la importancia de sumar esfuerzos entre administraciones, tejido comercial y hostelero para crear propuestas atractivas que repercutan de forma directa en la economía local.

La alcaldesa, Paula Fernández Pena, complementas las declaraciones de Taín indicando que campañas como esta, en las que se apuesta por el comercio y por la economía locales, suponen «apostar pola vida dos nosos pobos e da nosa vila, polo emprego de proximidade e por un modelo económico máis humano e sostible». Apunta que cada compra que se realiza en el municipio repercute en el territorio local, «axudando a manter actividade, servizos e oportunidades para a veciñanza».

Colaboración

La regidora, por otra parte, manifiesta que esta campaña es un ejemplo de la colaboración entre el Concello, el tejido comercial y el sector hostelero para crear iniciativas que incentivan el consumo pero que también crean sinergias e invitan a visitar el municipio.

Por ello, el gobierno local del PSOE agradece la implicación de los negocios que participan y anima a los vecinos y visitantes «a aproveitar eses días para mercar, compartir e desfrutar da mellor oferta comercial e gastronómica do municipio». Aún sigue abierto el plazo para las tiendas de ropa y locales de hostelería que quieran adherirse a esta campaña, pensada para que abril sea una cita con el comercio y con la hostelería, promoviendo un modelo de consumo más próximo y comprometido.