Política
El PSOE de Forcarei acusa al PP de mentir sobre su gestión económica
Verónica Pichel sostiene que durante su mandato las cuentas eran positivas y que los populares aprovechan ahora los resultados
REDACCIÓN
El Partido Socialista de Forcarei asegura que el Partido Popular «miente a sabiendas» sobre la situación económica municipal de los últimos años cuando gobernaba Verónica Pichel, entre 2019 y 2025.
La portavoz socialista y exalcaldesa, Verónica Pichel, acusa a la actual regidora, Belén Cachafeiro,de mentir sobre la situación económica municipal y sobre la gestión del anterior grupo de gobierno.
En este sentido, la exmandataria afirma que durante su mandato «siempre presentaron las cuentas ante el Tribunal de Cuentas y siempre fueron positivas». Puso como ejemplo la cuenta general de 2024, que fue aprobada en pleno municipal el pasado 16 de enero, donde «el propio Partido Popular votó a favor». Recuerda la socialista que el ejercicio fiscal de ese año se cerró cumpliendo las reglas fiscales y que «no se gastó más de lo que se ingresó».
Después de nueve meses desde la moción del PP a Verónica Pichel, el grupo socialista sostiene que Cachafeiro aprovechó la buena situación económica heredada: «Solo modificaron nuestro propio presupuesto y utilizaron los ahorros municipales como suplementos e incorporaciones de crédito».
El PSOE recuerda que fue el PP y la actua alcaldesa quienes pusieron en peligro al ayuntamiento cuando gobernaron, entre 2012 y 2019. «Suspendieron el Servizo de Axuda no Fogar, eliminaron ayudas a asociaciones, hicieron obras desastrosas, suprimieron plazas de conserje o suspendieron fiestas. La historia se repetirá», sentencia.
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