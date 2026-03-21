Educación
Periplo italiano del Laxeiro
Alumnos de cuarto de la ESO del IES Laxeiro de Lalín disfrutan estos días de un viaje por tierras italianas
REDACCIÓN
Lalín
El alumnado de 4 de ESO del IES Laxeiro de Lalín regresa con una «experiencia inolvidable» de su periplo por tierras italianas. Durante el viaje los escolares tuvieron la oportunidad de conocer Cagliari, Nápoles, Pompeya, Roma, Ciudad del Vaticano, Génova o Marsella.
El centro destacó el comportamiento ejemplar de los jóvenes tanto en las visitas de carácter cultural como los momentos más divertidos relacionados con el ocio. Asimismo, puso de manifiesto que fueron días de convivencia, aprendizaje y compañerismo de todos los chavales que participaron en esta excursión, que también los llevó en barco a una ciudad de la costa francesa.
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