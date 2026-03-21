El patrimonio arqueológico capitaliza el inicio del programa

El Congreso de Arqueoloxía de Deza comienza hoy en Lalín con una primera jornada en la que el protagonismo recaerá de manera especial en la labor investigadora y en la divulgación científica alrededor del patrimonio arqueológico.

El programa se desarrollará con un conjunto de relatorios que ponen el foco en las nuevas líneas de investigación y en la transferencia de conocimiento a la sociedad. Entre ellos, destacan la intervención de Xoán Carlos García Porral, que abordará A divulgación do patrimonio a través de proxectos educativos, así como la de María Silva Gago, sobre Novas metodoloxías para comprender o comportamento pasado: achegas desde a arqueoloxía cognitiva.

Uno de los momentos centrales de la jornada será la mesa de debate Patrimonio e desenvolvemento local, moderada por Manuel Gago Mariño, y en la que participarán Vanesa Trevín Pita, Lois Armada Pita, Xurxo Ayán Vila, Silvia Cernadas Martínez, Maite Vence Fernández y Begoña Blanco. Este foro pretende analizar el papel del patrimonio como elemento clave en la dinamización social, cultural y económica del territorio abordando diferentes perspectivas.

La programación se completará con otras propuestas como el relatorio de Santiago Vázquez Collazo, A Fundación L. Monteagudo e o Patrimonio Cultural de Galicia. Máis dunha década de actividades, así como diferentes actividades divulgativas y formativas, entre ellas un workshop coordinado por Víctor Manuel Garcíay una barferencia con Mario Maceiras y Alberto Polo.

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El coordinador del congreso, el arqueólogo Víctor Manuel García Piñeiro, destacó que esta primera jornada refleja perfectamente el espíritu del CAD, combinando investigación de calidad con la divulgación para todos los públicos y subrayó: «é fundamental crear espazos como este onde os investigadores poidan compartir o seu traballo e, ao mesmo tempo, conectar co territorio e coa cidadanía».