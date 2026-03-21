Junta de gobierno
Lalín cede a colectivos de vecinos centros sociales para mejoras
redacción
El Concello de Lalín cede el uso temporal de varios centros sociales a colectivos vecinales para acometer obras que estas asociaciones pretenden llevar a cabo mediante subvenciones de organismos como la Diputación provincial. La junta de gobierno aprobó las solicitudes de colectivos de Losón, Moa (Vilatuxe) y Erbo que suponen la cesión del uso durante una década en todos los casos para acometer mejoras que tendrán que ser comunicadas y concretadas ante la administración local.
Además, se dio el visto bueno a la petición de la Asociación de Mulleres en Igualdade de Madriñán sobre la cesión temporal durante 10 años del campo de la fiesta de esta parroquia para construir, con cargo a una ayuda de la Diputación, un parque biosaludable.
Por otro lado, el Concello trasladará a la institución provincial la solicitud de vecinos de Madriñán sobre el arreglo de cunetas en la carretera EP-6005.
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