Joaquín Loriga, el vecino de Lalín que conquistó el cielo

El Concello de Lalín dará el mes que viene el paso definitivo para honrar la memoria de uno de sus hijos más universales. En un acto oficial celebrado en la casa consistorial, se presentó ayer la extensa batería de actividades que conmemorarán el centenario del vuelo Madrid-Manila, una de las mayores hazañas de la aviación mundial, y que servirá para ensalzar la figura del ilustre piloto lalinense Joaquín Loriga. En el acto estuvieron presentes el alcalde de Lalín, José Crespo, el cronista municipal Daniel González Alén, y la concejala de Cultura, Begoña Blanco, tres de los cuatro componentes junto a Manuel Guerreiro de la comisión organizadora del homenaje al as de la aviación local por su centenario formando parte del emblemático vuelo a Filipinas. Esta programación no sólo busca rescatar el valor técnico de su hazaña aérea, sino también proyectar el legado humano de un hombre que puso a su tierra natal en el mapa de la historia aeronáutica internacional. Los actos tendrán lugar entre el 5 de abril de este año y el 18 de julio de 2027, tal y como recalcó Crespo.

El pistoletazo de salida oficial tendrá lugar el próximo domingo 5 de abril en un escenario cargado de simbolismo: el aeródromo de Cuatro Vientos, en Madrid. La fecha no es casual, ya que coincide exactamente con el día en que, hace cien años, partía la mítica Patrulla Elcano hacia Filipinas. Durante esta jornada inaugural, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de aviones históricos que surcarán el cielo madrileño, mientras que una delegación del Concello de Lalín junto a familiares del aviador entregará formalmente una reproducción de la estatua de Loriga al Ejército del Aire, consolidando así el vínculo entre la localidad y la institución militar. El evento en el sur de la capital de España está organizado por la Fundación Infante de Orleans en el museo de aviones históricos en vuelo. Situado entre Carabanchel y Leganés, este museo se compone de cuarenta aviones de más de treinta modelos diferentes, que abarcan sesenta años de la historia aeronáutica española y que están en perfectas condiciones de vuelo. Los primeros domingos de cada mes, además, organizan exhibiciones de vuelos en las que se puede disfrutar de un impresionante espectáculo aéreo. Además de la exhibición, se desarrollan talleres para niños y una visita guiada por los distintos aviones. El regidor municipal ofreció la colaboración a todos aquellos lalinenses que quieran acudir al evento aeronáutico subrayando que «os que queiran que lle facilitemos a entrada poden poñerse en contacto coa concelleira Begoña Blando».

A partir de este hito inicial, Lalín se sumergirá en un calendario de eventos que se prolongará hasta el 18 de julio de 2027, fecha en la que se cumplirá el centenario del fallecimiento de Loriga. Durante estos meses, la oferta cultural será ininterrumpida y multidisciplinar. El séptimo arte tendrá un papel protagonista con el estreno de un documental dirigido por el lalinense de Moneixas Emilio Fernández que profundizará en la biografía del aviador, complementado por homenajes musicales con piezas recuperadas específicamente para la ocasión como algunas partituras de Marcial del Adalid, compositor destacado de la época que pasó largas estancias en el Pazo de Liñares junto a su buena amiga Emilia Pardo Bazán. La divulgación histórica llegará también a los más jóvenes mediante la presentación de libros y cómics diseñados para escolares, además de teatralizaciones de su vida y mesas redondas donde expertos debatirán sobre su impacto técnico y social. En el primer caso, Albert Vázquez presentará su libro El gran vuelo Madrid-Manila 1926, mientras que Fantoches Baj recorrerán los colegios dando a conocer la vida y milagros de Loriga entre los escolares del municipio.

La tecnología y la espectacularidad también tendrán su espacio en este homenaje. Por un lado, el cielo volverá a ser protagonista con una exhibición de vuelo en un autogiro antiguo a cargo del coronel instructor, Fernando Roselló Verdaguer, recordando los inicios de la aviación que Loriga tanto amó. Por otro, se apostará por la modernización del patrimonio local con la instalación de códigos QR en puntos clave como su estatua y el Pazo de Liñares, permitiendo a cualquiera acceder a la historia del piloto nacido en corazón de Deza.

Noticias relacionadas

Con este despliegue, Lalín se prepara para vivir un año y medio de celebraciones que devolverán a Joaquín Loriga al lugar que merece en la memoria colectiva. Además, la capital dezana acogerá una exposición itinerante del Ejército del Aire y del Espacio en 2027 centrada en la figura del as lalinense. Y en la comparecencia de ayer también Crespo aprovechó para mostrar su predisposición en contar en Lalín con una plaza dedicada a la aviación y en solicitar la instalación de un avión C-101 «agora que a Patrulla Águila xa non voa». El mandatario lalinense también recordó que el 18 de julio será la jornada con más fastos en honor a Loriga en Liñares, O Corpiño, O Toxo y, por supuesto, junto a su famoso monumento obra de Asorey donde se concentrarán la mayoría de las actividades programadas.