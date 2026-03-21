Un incendio calcina medio centenar de rollos de hierba en un pajar de Lalín
Un aparatoso incendio declarado a última hora de ayer movilizó a los equipos de extinción en la parroquia de Goiás, en el Concello de Lalín. Las llamas afectaron a un galpón situado en el lugar de Palmaz, donde se almacenaban unos cincuenta rollos de hierba seca, que quedaron reducidos a cenizas.
El suceso se registró alrededor de las 22.00 horas y fue un particular residente en la vivienda afectada quien dio la voz de alarma al 112 Galicia, alertando con preocupación de que la construcción donde se había originado el fuego estaba completamente pegada a la casa.
Ante el riesgo inminente de propagación al inmueble principal, el Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) movilizó de inmediato a los Bombeiros de Silleda, a la Guardia Civil y al Servicio Municipal de Protección Civil de Lalín.
Las labores de extinción fueron complejas y se prolongaron durante buena parte de la madrugada, debido a la alta carga de material combustible que albergaba el pajar. Tras asegurar el perímetro y refrescar la zona para evitar rebrotes, el operativo se dio por finalizado hacia las 3.30 horas. Pese a la aparatosidad del fuego y los daños materiales en el galpón y el forraje, no hubo que lamentar daños personales.
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