El gasóleo se dispara 60 céntimos en apenas 18 días y roza los dos euros por litro

El encarecimiento de los carburantes en Deza y Tabeirós-Montes no solo se ha mantenido desde comienzos de marzo, sino que se ha intensificado hasta niveles que sitúan al gasóleo al borde de los 2 euros por litro en numerosas estaciones, alcanzándolo ya en Staroil Lalín. Entre el 2 y el 20 de marzo, según datos de geoportalgasolineras del Miteco, el diésel ha registrado subidas generalizadas que, en algunos casos, alcanzan los 60 céntimos por litro, muy por encima del incremento experimentado por la gasolina.

Los datos comparativos muestran un cambio de escenario claro. A comienzos de mes, el gasóleo se situaba en mínimos de 1,339 euros por litro en cooperativas y estaciones de bajo coste. Hoy, ninguna estación baja ya de 1,73 euros, y buena parte de la red se mueve entre 1,90 y 1,99 euros.

El incremento no ha sido homogéneo. Las mayores subidas se concentran en las estaciones que partían de precios más bajos. Es el caso de O Rodo, en Rodeiro, que pasa de 1,339 a 1,97 euros por litro, lo que supone un aumento de 63 céntimos. También Campodeza, en Lalín, sube de 1,339 a 1,73 euros, cerca de 40 céntimos más. En Silleda, estaciones como Cobideza o Aira experimentan incrementos similares, en torno a medio euro por litro.

Con todo, las estaciones que ya partían de precios más altos no han registrado subidas más contenidas. De hecho, la mayoría del grupo Repsol pasa de 1,525 a 1,99 euros, unos 47 céntimos más. Este comportamiento reduce parcialmente la distancia entre las estaciones más baratas y las más caras, aunque sin eliminarla.

El resultado es un mapa de precios mucho más comprimido en la parte alta. Si el 2 de marzo repostar gasóleo podía costar entre 1,33 y 1,56 euros por litro, hoy la horquilla se sitúa aproximadamente entre 1,73 y 1,99. Esto significa que llenar un depósito de 50 litros puede suponer ahora entre 86 y casi 100 euros, frente a los 66 o 78 euros de comienzos de mes.

La gasolina de 95 octanos también ha subido, pero a menor ritmo. A comienzos de marzo, el litro se situaba entre los 1,36 y los 1,58 euros. En la actualidad, el rango oscila entre 1,50 y 1,84 euros.

En términos generales, la subida de la gasolina se mueve entre los 15 y los 30 céntimos por litro. Sin embargo, también aquí se repite el mismo patrón: las estaciones más baratas son las que más han incrementado sus precios. O Rodo, por ejemplo, pasa de 1,459 a 1,50 euros, manteniéndose como una de las opciones más económicas pese a la subida. En cambio, estaciones como Moeve en Silleda o Repsol en distintos municipios se sitúan ya en torno a 1,80 euros, con incrementos de entre 25 y 30 céntimos.

La evolución de ambos carburantes ha reducido de forma notable la diferencia entre gasóleo y gasolina, especialmente en las estaciones más caras. Una situación poco habitual que responde al mayor impacto de las tensiones del mercado sobre el diésel.

Por municipios, Lalín sigue concentrando algunas de las opciones más competitivas, con Fervi, por ejemplo, que cuenta con gasóleo a 1,83 y gasolina a 1,64 euros el litro. Tasas similares ofrece SBC en A Estrada, con 1,89 y 1,74 respectivamente. Mientras, en Silleda también se mantienen precios relativamente más bajos en estaciones como Galp o Plenergy. En el extremo opuesto, repostar en estaciones de grandes compañías o en ubicaciones con menor competencia sitúa el gasóleo al borde de los 2 euros, como ocurre en Valcarce, Loimil Gas o Repsol.

De hecho, varias estaciones ya están a apenas uno o dos céntimos de superar esa barrera psicológica., mientras que en el caso de Staroil, ya se ha cruzado, vendiendo a 2,018 el litro de gasóleo. Aunque cabe matizar que la rápida evolución de los precios podría desactualizar los datos aquí presentados.

Noticias relacionadas

En paralelo a esta escalada, el Gobierno anunció una rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, una iniciativa que previsiblemente entrará en vigor este domingo. La reducción se enmarca dentro de las medidas dirigidas a reducir el impacto de la guerra en Irán en los bolsillos de los consumidores.