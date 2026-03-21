Infraestructuras
La Diputación aprueba arreglos en la EP-0403 por 800.000 euros
Redacción
La Diputación aprueba en junta de gobierno el expediente de contratación de las obras en la carretera Carballedo-Rebodelo (EP-0403), en Cerdedo-Cotobade, que contarán con un presupuesto de cerca de 800.000 euros. El presidente, Luis López, recalcó la rapidez en la tramitación de la actuación.
Actualmente, el sistema de drenaje y el firme de la carretera presentan daños que suponen riesgos para la seguridad vial, y los trabajos permitirán corregir estos problemas. El drenaje se mejorará mediante la sustitución de las cunetas que se encuentran en mal estado y la ejecución de nuevos tramos en aquellas zonas donde no existen en la actualidad. Una vez ejecutado el drenaje, se procederá a la reposición de los firmes y a la ejecución de un tramo de barrera de seguridad en el margen derecho. Finalmente, se realizará una redistribución de los espacios mediante el pintado de las líneas y, para separar la calzada de la zona peatonal, una doble línea continua con resaltos y captafaros. Las obras tendrán un plazo de ejecución de seis meses.
La aprobación del expediente de contratación de las obras en la EP-0403 forma parte de un paquete de medidas aprobado en la sesión de la Xunta de Gobierno de esta semana por un valor total de 2,1 millones de euros para actuar en carreteras provinciales de los municipios de Cerdedo-Cotobade, Ponte Caldelas y Sanxenxo.
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