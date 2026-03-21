Un detector de incendios para cuadros eléctricos, en Enerxétika

La feria Enerxétika ya ha escogido los proyectos que formarán parte de su Salón de la Innovación Energética (SIE). Es un espacio que tiene como objetivo poner en valor proyectos innovadores en el ámbito de la sostenibilidad, la eficiencia energética y las energías renovables.

Son 13 propuestas, un 18% más que en la anterior edición, lo que refleja el alto nivel de innovación de la feria. La organización cita varios ejemplos, como el Raptor Micro-nova, un sistema automático de detección y extinción de incendios para cuadros eléctricos y paneles críticos de alta fiabilidad; una propuesta centrada en el desarrollo de una nueva cadena de valor basada en la producción de hidrógeno verde y metanol renovable o el Icarus, un propuesta que buscar desarrollar y validar tres rutas para producir combustible sostenible de aviación a partir de biomasa y residuos, ambos de Bioref. Esta empresa acudirá con otra iniciativa, la de producir biometano a partir de biomasas residuales mediante gasificación integrada con metanación y uso de hidrógeno renovable.

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Estas y otras innovaciones se mostrarán a través de paneles en los que se podrán contemplar fotografías y leer textos informativos sobre cada uno de ellos. Además, todas las empresas con innovaciones tienen presencia expositiva en la feria, por lo que se pueden consultar dudas con sus promotores.