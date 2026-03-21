Cruces renueva la traída de agua de la rúa Manuel Iglesias

El alcalde de Vila de Cruces, Luis Taboada, y el edil de Vías e Obras, Juan Carlos Rodríguez, visitaron este viernes los trabajos de renovación completa de la red de la traída de agua de la calle Manuel Iglesias. La actuación subsanará el mal estado de las tuberías actuales de fibrocemento, que presentan roturas frecuentas y fugas. Serán cambiadas por otras fabricadas en polietileno.