El comercio genera todavía trece de cada cien empleos en las comarcas

El comercio genera 2.520 afiliaciones a la Seguridad Social en el conjunto de los ocho municipios analizados, lo que equivale al 12,7% de los 19.906 afiliados totales registrados entre todos ellos. El grueso del empleo comercial se concentra además en la venta minorista, con 1.685 afiliados, frente a los 835 del comercio mayorista. Estamos ante un segmento de la economía del área que trata de mantenerse a flote frente al impacto de las compras por internet.

Así se desprende del balance de cotizantes del pasado mes de febrero difundido por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, este balance incluye los activos en función de las sedes de empresa y autónomos; es decir, los empleos reales en Deza y Tabeirós-Montes, pues la afiliación es mayor una vez que la que estudia los activos en función de los censos municipales también toma los cotizantes residentes en la zona que pueden estar trabajando fuera de su localidad.

Por volumen, Lalín lidera con 957 empleos vinculados al comercio, seguida de A Estrada, con 807. Muy por detrás aparecen Silleda (333), Vila de Cruces (191), Forcarei (84), Agolada (63), Rodeiro (46) y Dozón (39). Entre Lalín y A Estrada reúnen así cerca de siete de cada diez afiliaciones comerciales del conjunto.

Si se pone el foco en el peso del sector dentro de cada mercado laboral local, el comercio alcanza su mayor relevancia en Vila de Cruces, donde supone el 15,9% de todos los afiliados del municipio. También presenta una fuerte implantación en A Estrada (14,6%), Dozón (14,5%), Agolada (14%) y Lalín (13,3%). En Forcarei representa el 10%, en Silleda el 9,4% y en Rodeiro baja al 5,2%.

La industria alimentaria reúne en estos ocho municipios entre 825 y 828 afiliaciones, ya que en Dozón el dato solo puede fijarse en una horquilla de uno a cuatro empleos. Incluso tomando el mínimo, el sector representa ya en torno al 4,1% del total de afiliados del territorio.

Lalín encabeza la lista con 255 afiliados, seguida muy de cerca por Silleda con 240. A continuación figura Rodeiro, con 165, que confirma el notable peso de la alimentación en su estructura productiva. Más atrás se sitúan A Estrada (99), Vila de Cruces (29), Agolada (25) y Forcarei (11), mientras que en Dozón el empleo del sector queda acotado, pero no concretado, entre 1 y 4 afiliados.

En términos relativos, la industria alimentaria encuentra su mayor fortaleza en Rodeiro, donde aporta el 18,5% de todo el empleo afiliado del municipio. También alcanza una presencia significativa en Silleda (6,8%) y Agolada (5,6%). En Lalín supone el 3,5% del total, en Vila de Cruces el 2,4%, en A Estrada el 1,8% y en Forcarei el 1,3%. En Dozón, su peso se mueve entre

La suma del comercio y la industria alimentaria alcanza en el conjunto del territorio entre 3.345 y 3.348 afiliaciones, lo que equivale a entre el 16,8% y el 16,9% de los 19.906 afiliados totales contabilizados en los ocho municipios. Dicho de otro modo, casi uno de cada seis empleos de la zona depende de uno de estos dos sectores.

En valores absolutos, la mayor aportación conjunta corresponde a Lalín, con 1.212 afiliados entre comercio e industria alimentaria, seguida de A Estrada, con 906, y Silleda, con 573. Después aparecen Vila de Cruces (220), Rodeiro (211), Forcarei (95), Agolada (88) y Dozón, con una horquilla de 40 a 43.

Pero si la comparación se hace sobre el peso que ambos sectores tienen en cada municipio, el liderazgo cambia. Rodeiro es el ayuntamiento donde más condicionan el empleo local, ya que juntos representan el 23,7% del total de afiliados. Le siguen Agolada (19,6%), Vila de Cruces (18,4%), Lalín (16,8%), A Estrada (16,4%) y Silleda (16,2%). En Dozón su peso oscila entre el 14,9 y el 16, mientras que en Forcarei se queda en el 11,4 por ciento.

El tejido empresarial de las comarcas vuelve a situar al comercio como uno de los grandes motores de la actividad económica local. En el conjunto de estos municipios, el sector suma 428 empresas, frente a las 65 contabilizadas en la industria alimentaria, de modo que la red comercial multiplica por más de seis la dimensión empresarial de la rama alimentaria.

Además, dentro del propio comercio destaca con claridad el minorista. De las 428 firmas comerciales, 321 corresponden al comercio al por menor, lo que supone tres de cada cuatro negocios, mientras que las 107 restantes se encuadran en el comercio al por mayor. Esa estructura confirma que el peso del sector se apoya sobre todo en el pequeño y mediano establecimiento orientado al consumidor.

428 empresas

Por municipios, Lalín encabeza con claridad ambos apartados. Lidera el comercio con 160 empresas y también la industria alimentaria, con 23. En segundo lugar se sitúa A Estrada, con 135 negocios comerciales y 11 firmas alimentarias, mientras que Silleda ocupa la tercera posición en volumen comercial, con 61 empresas, y la segunda en industria alimentaria, con 13. A más distancia aparecen Vila de Cruces, con 26 empresas comerciales y 6 de alimentación; Forcarei, con 15 y 3, respectivamente; Agolada, con 14 y 3; y Rodeiro, con 12 firmas comerciales y 6 alimentarias. El dato más bajo corresponde a Dozón, donde se contabilizan 5 empresas de comercio y ninguna en la industria alimentaria.

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La fotografía global también evidencia una fuerte concentración territorial. Lalín y A Estrada reúnen casi siete de cada diez empresas comerciales del conjunto de los municipios analizados, mientras que Lalín y Silleda suman más de la mitad de las firmas de la industria alimentaria. El mapa empresarial, por tanto, refleja un doble patrón: un comercio mucho más extendido y numeroso, pero también una industria alimentaria con focos muy concretos y más vinculada a los núcleos con mayor tradición productiva.n