«El cambio es lo más permanente, debemos modificar la mirada»

¿Cómo definiría esta exposición?

«O que xa non é» consta de 24 fotografías. Muestro lugares y caras de vecinos que ya no están. Hay imágenes del mítico café A Farola, casas desaparecidas, comercios... y gente como los músicos Carlos Barruso o Alex Cabal. El conjunto es una pequeña parte de la historia local reciente. Estas fotografías forman parte del enorme archivo que conservo de la revista digital 4 gatos.

La exposición cuenta además con un bordado...

Soy aficionada al bordado e he incluido una tela, con una frase que no quiero desvelar ahora pero resume muy bien la exposición. Habla sobre el cambio, que es lo más permanente que hay en la vida. No debemos quedarnos con lo que ha dejado de existir. No debemos vivir en el recuerdo. Tenemos que modificar la mirada.

Usted es facilitadora visual, ¿en qué consiste esto?

Ayudo a que la imagen la utilicemos como herramienta para conocernos mejor. La imagen nos proyecta, nos remueve la memoria, los recuerdos y nos puede ayudar a decirnos quien somos. Las imágenes son una herramienta muy potente. Es un idioma universal a nivel visual. Todos podemos entender una imagen y al mismo tiempo, cada uno de nosotros, la puede interpretar de distinta forma según nuestras vivencias.

Esto tiene que ver con la evolución personal, claro.

Si, exactamente. Por ejemplo, las fotos que reuní para la exposición tienen algunas 16 años. Hoy no las habría hecho igual porque mi mirada es distinta. He cambiado, evolucionado.

¿Cómo «ve» esa fotografía que los ajenos a este arte no somos capaces de captar?

Se trata de una mezcla de intuición y conocimiento. Como un músico. Supongo que naces con más o menos capacidad y luego está el desarrollo y evolución de esa mirada que es educable. Yo pienso en imágenes como un músico en sonidos.

¿Qué recuerdos le trae hablar de la revista 4gatos?

Fue una época maravillosa, con mucha actividad cultural y social. Acudía a todos los eventos, conocí a mucha gente y el archivo fotográfico de la época es enorme. Por aquellos años también trabajé como fotógrafa para FARO. Tengo muy buenos recuerdos de aquellos tiempos.

La muestra estará abierta desde el 23 al 26 de marzo, en horario de mañana y tarde, en la Casa da Música. Aparte de estas fotografías, ¿ dónde podemos ver más de su trabajo?

En mi web veronicavagabunda.com y en redes como @veronica_esunaflorazul.

Además de esta exposición, ¿en qué trabaja actualmente?

Pues ofrezco formación y trabajo y colaboro en distintos proyectos que me van ofreciendo.

A parte de seguir bailando...

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Bailar es... ser uno mismo.