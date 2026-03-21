Plan económico-financiero
El BNG de Silleda afea al gobierno por eludir la rebaja de presupuestos
Desvela que pondrá a la venta un solar por 60.000 euros «por problemas de liquidez»
REDAcción
El BNG de Silleda sale al paso de las cifras que facilitó el Concello sobre la liquidación de 2025 que, pese a ser positiva, obliga al Concello a aprobar un Plan Económico Financiero porque el año pasado no pudo cumplirse más de la mitad del crédito de 1,75 millones de euros para financiar el plan de mejora de pistas municipales.
La portavoz del BNG, Erea Rey, remarca que «un plan económico financeiro non se trae redactado e decidido, senón que se comparte, se explica e se debate con todos. Pretender que a oposición o avale ás cegas é unha falta de respecto institucional e unha mala práctica democrática». Para este partido, los desajustes económicos ya se estaban gestando el año pasado cuando el gobierno aceptó la propuesta del Bloque de rebajar el IBI, para materializarlo como muy tarde este 2026. Añade que había, además, un compromiso de destinar todo el remanente (más de un millón de euros) a saldar ese crédito de 1,75 millones, al que al final solo se destinarán 500.000 euros.
Venta de un solar
Por último, el BNG desvela que ese plan incluye la venta de un solar municipal por 60.000 euros, «unha operación que o Goberno tenta presentar como un trámite pero que en realidade revela problemas de liquidez».
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