Los apicultores aconsejan colocar ya trampas contra las reinas de velutina

Este viernes comenzó la primavera astronómica (la meteorológica comenzó el 1 de marzo), y al menos durante una semana las temperaturas máximas rozarán los 20 ºC. Este aumento del calor incrementará la labor de las colmenas, pero también favorece la aparición de uno de sus principales depredadores, la Vespa velutina. Por eso, los apicultores ya están colocando trampas contra las reinas de esta especie invasora, y animan a todos los vecinos a emplear métodos de trampeo en sus jardines y huertos. Uno de estos apicultores, David Liñares, recuerda que «cando a abellas comezan a traballar, tamén os fan as velutinas, que irán deshibernando de forma escalonada».

Liñares, responsable de la marca Mel de Liñares, señala que el tren de borrascas de los dos primeros meses del año no afectó a la mortandad de las abejas. «Veu un inverno como os de antes, polo que as abellas botaron moito tempo sen saír das colmeas, e iso veulles ben. Teñen exceso de reserva de mel nas colmeas» pero, debido a las lluvias y a esa reserva de comida, su labor de recolección de polen y néctar arrancará con casi un mes de retraso.

Liñares explica que, a estas alturas del año, lo normal sería «estar con sete ou oito cadros de cría, estamos con tres ou catro». Un cuadro de cría en una colmena es un marco móvil, que ocupa el centro de la cámara inferior del panal y en el que la abeja reina pone huevos y donde se ubican además las larvas. En los cuadros exteriores de esa cámara de cría se reserva polen y miel. Al haber un retraso en los cuadros de cría, también se demora la labor de recolección de polen y néctar de las plantas que primero florecen: el eucalipto y el brezo. «Ainda que se recolla colleita deste tipo de mel, perdeuse a parte máis importante», sobre todo del eucalipto, ya que el brezo estará en su esplendor en unos 20 días. Los apicultores siguen pendientes de la meteorología, porque cualquier helada durante el mes de abril puede estropear la floración.

Charlas de AGA

Por último, la Asociación Galega de Apicultura ya dispone de su programa de formación y actividades para los próximos meses. Hoy celebra su Xuntanza Abelleira en el concello de Arzúa, en el edificio multiusos Terra do Queixo. Acudirán expositores y las charlas abordarán tratamientos contra la varroa con ácido oxálico, el uso del propóleo o los 20 años de lucha contra la velutina en Francia.