Servicios sociales
Agadea organiza una jornada de puertas abiertas en A Estrada
Será el miércoles 25, en el Centro de Día del Novo Mercado, a partir de las 10.30 horas
Redacción
Agadea, en colaboración con el Concello da Estrada, organiza el próximo miércoles 25 de marzo una jornada de puertas abiertas en su Centro de Día.
La iniciativa se desarrollará en horario de 10.30 a 12.30 y de 16.00 a 18.30 horas, en la primera planta del Novo Mercado, y tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el funcionamiento del centro, así como dar a conocer los servicios y actividades que se realizan diariamente.
Durante la jornada, las personas asistentes podrán participar en distintas actividades terapéuticas y dinámicas grupales, centradas en la estimulación cognitiva, física y social, conociendo de primera mano el trabajo que se lleva a cabo con los usuarios. Además, durante la mañana, asistirán la concejala de Servizos Sociaiss, Amalia Goldar, la presidenta de Agadea, Isabel Gey.
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores