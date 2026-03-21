Agadea organiza una jornada de puertas abiertas en A Estrada

Agadea, en colaboración con el Concello da Estrada, organiza el próximo miércoles 25 de marzo una jornada de puertas abiertas en su Centro de Día.

La iniciativa se desarrollará en horario de 10.30 a 12.30 y de 16.00 a 18.30 horas, en la primera planta del Novo Mercado, y tiene como objetivo acercar a la ciudadanía el funcionamiento del centro, así como dar a conocer los servicios y actividades que se realizan diariamente.

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Durante la jornada, las personas asistentes podrán participar en distintas actividades terapéuticas y dinámicas grupales, centradas en la estimulación cognitiva, física y social, conociendo de primera mano el trabajo que se lleva a cabo con los usuarios. Además, durante la mañana, asistirán la concejala de Servizos Sociaiss, Amalia Goldar, la presidenta de Agadea, Isabel Gey.