«É unha alegría que se lembren de ti despois de tantos anos»

José Javier Ramos Pérez y Marián Ramos Calvelo, padre e hija, serán nombrados hoy Cofrades de Honor por la Cofradía de la Santa Cruz en la misa de cofrades que se celebrará a las 20.00 horas en la iglesia parroquial de San Paio de A Estrada. El homenaje es un reconocimiento a su trabajo y aportación a la comunidad por sus más de 40 años poniendo música a los oficios religiosos.

En el año 1984, Don Emiliano Romero Molina, párroco en aquellos años en A Estrada, decidió formar un coro parroquial y reclutó a jóvenes y adultos para realizar un «casting» y escoger las voces que conformarían la agrupación. «Debeu pasar media Estrada por aquela proba de voces, tanto nenos, mozos, como adultos·», comenta Javier.

En aquel año, Marián contaba con apenas siete años y pasó a formar parte de la misma. Tras una representación en Navidad en la que Marián interpretaba a la Virgen María, al destacar por su voz y su buen hacer, Don Emiliano le ofreció ser la voz solista. En esos comienzos, su padre, Javier, se ofreció como músico para los ensayos y posteriormente se quedó también como integrante del coro.

Marián, docente, recuerda con especial emoción cuando Don Emiliano le cedió la batuta y la nombró directora del coro. Rememoran los dos los viajes que realizaban a Vigo para participar en el Festival de Panxoliñas que organizaba CaixaVigo, o la vez que en el Año Santo de 1993 cantaron en la Catedral de Santiago de Compostela. Destacan el buen ambiente que se respiraba en el coro, con el que habitualmente, celebraban comidas conjuntas o excursiones.

Con el paso de los años y luego de disolverse la agrupación, Javier y Marián continuaron ofreciendo su música esta vez como dúo, tanto en las misas de los domingos como en fechas señaladas como Navidad o Semana Santa. Participaron en bodas, bautizos, comuniones, misas patronales… y recorrieron prácticamente todas las parroquias del ayuntamiento de A Estrada. Nos cuenta Marián a modo de anécdota que «meu pai tiña un cadro na casa co mapa das parroquias do concello e poñíalle unha chincheta a cada unha que íamos para marcala como visitada». Javier apunta que «a primeira misa como dúo foi en Sarandón e despois, practicamente, visitamos tódalas parroquias da Estrada» y destaca de todas sus actuaciones con su hija la procesión del Viernes Santo como su preferida. Volverán a repetir el próximo 3 de abril.

A Marián le gusta la música desde siempre, cantar y sobre todo hacerlo en un coro. Nos dice que siempre tuvo un «gran compromiso e poder así aportar á comunidade». Y la motivación continúa tantos años después, «seguimos coa mesmas gañas aínda que agora participamos menos por cuestións persoais, pero non nos perdemos datas sinaldas como o Nadal ou a Semana Santa».

seguimos coa mesmas gañas aínda que agora participamos menos por cuestións persoais

Javier Ramos es profesor jubilado y músico «aún en activo» ya que no se pierde las citas religiosas anuales junto a su hija. El siempre estuvo ligado a la actividad musical: «En todos estes anos, aparte do coro parroquial, tamén cantei na Coral Polifónica Estradense, dirixín un coro infantil en Guimarei e un coro de adultos en Arca», de lo que se acordarán algunos lectores se acuerdan de él. Asegura que «mentres teña vida, seguirei coa música».

Recibieron hace un mes la comunicación, vía postal, de la decisión que había tomado por unanimidad la cofradía estradense. Tanto padre como hija se sienten «especialmente agradecidos e sorprendidos por este bonito xesto cara nós». Javier destaca al placer que siente por que «alguén se lembre de ti logo de tantos anos».

Los dos desconocen como se va a desarrollar el acto de hoy. En la misa de cofrades se nombrará a seis nuevos componentes y a ellos se les nombrará cofrades de honor: «Non sabemos como vai ser porque tampouco nos contaron nada. Será un acto sinxelo pero seguro que moi emotivo», dinos Javier.

La misa de esta tarde es el acto previo al inicio de los actos de la Semana Santa en la parroquia estradense. Arrancará oficialmente el próximo viernes 27 con un acto en honor a la Virgen de los Dolores. Luego del domingo de Ramos, vendrán las jornadas más intensas hasta llegar al Viernes Santo donde, y cuando, Javier y Marián volverán a ofrecer juntos su música a los feligreses que se acerquen. Además, ese mismo día, la cofradía estradense incorpora un nuevo Vía Crucis a las 12.00 horas. Junto con el sábado y domingo santo se completará la agenda religiosa de esta semana santa en la parroquia de San Paio.

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Los dos protagonistas de esta historia quieren expresar y dejar claro su agradecimiento a la Cofradía de la Santa Cruz por «esta homenaxe e agradecemento por algo que facemos con moito cariño, porque nos gusta e porque é unha forma de aportar á comunidade».