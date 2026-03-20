Limpieza de fincas
Silleda activa un código QR para consultar las fajas de protección
Recuerda en un bando las distancias que deben cumplir las nuevas plantaciones
redacción
Silleda refuerza la campaña informativa sobre la obligación de limpiar fincas para evitar incendios forestales. El Concello acaba de distribuir un bando en todas las parroquias, en el que se recuerda que hay que cumplir con esta norma antes del 31 de mayo.
En ese bando se indican cuestiones como la necesidad de eliminar la biomasa de las conocidas como fajas de protección, que son las ubicadas en 50 metros alrededor de núcleos de población, infraestructuras de uso público, áreas recreativas y zonas edificadas. Esta información puede consultarse además a través de un código QR, con el que se puede acceder a todas esas franjas de protección del municipio para comprobar a qué parcelas afecta. La información, además, está disponible de manera presencial en el punto de información catastral, ubicado en la planta baja del consistorio.
Silleda recuerda que en ese bando se incluyen las distancias mínimas para las nuevas plantaciones: de dos metros en el caso de especies frondosas y de cuatro para maleza y otras especies como piñeiros, eucaliptos y acacias. Además, los dueños tienen que actuar sobre el arbolado existente si entorpece la circulación o las raíces afectan al viario local.
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