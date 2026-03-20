Facturas
Rodeiro replica al PP que su deuda en facturas no supera los 80.000 euros
redacción
El concejal de Economía de Rodeiro, Alberte Lamazares, sale al paso de las declaraciones del PP sobre la deuda municipal con proveedores y aclara que las facturas que están pendientes de pago de 2025 no son 300.000 euros, como indicaba Cati Somoza, sino que «non chega aos 80.000, no caso de que non entre ningunha factura máis con cargo a ese exercicio. Trátase, ademais, dunha das cifras máis baixas dos últimos anos, o que evidencia unha boa xestión».
Lamazares basa este argumento en que en los años del último mandato local del PP (entre 2019 y 2023), el ejercicio de 2020 remató con facturas sin pagar por importe de 92.875 euros, que al final de 2021 subirán a los 105.032 y que en 2022 arrojaron una cuantía mayor, de 414.477 euros. Para Lamazares, «fronte ás mentiras, os datos avalan e reafirman os traballo realizado á fronte da xestión municipal» del bipartito.
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