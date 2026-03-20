Rodeiro cerró el año con 300.000 euros de facturas sin pagar

El PP de Rodeiro alerta del «grave empeoramento» de la situación económica del Concello, puesto que cerró el pasado ejercicio con 299.372 euros en facturas sin pagar, «mentres segue a dilapidar o remanente de máis de 1,6 millóns de euros que lle deixou o anterior executivo popular» y del que gastó ya el 75% en dos años y nueve meses, indica Cati Somoza, la portavoz del único partido de la oposición.

Para Somoza, este problema de gestión «xorde de forma exclusiva da falta de capacidade económica do alcalde, posto que no pleno deste mes dixo textualmente que quedaban pendentes 50.000 ou 60.000 euros, cando a realidade é que hai que multiplicar esa cifra por seis». En cuanto al período medio de pago, el PP indica que resulta excesivo y que incumple la ley, «xa que se sitúa en 47,28 días, polo que xunto a Agolada, supera o máximo permitido, cos conseguintes prexuízos para a liquidez das empresas e dos autónomos que traballan para a administración local, w moitos deles son veciños de Rodeiro».

De igual modo, Cati Somoza lamenta que esta mala situación de las arcas municipales sea una realidad a pesar del uso de estos 1,6 millones de euros del remanente. «Os dous alcaldes», en referencia a José Luis Camiñas y a Alberte Lamazares, «teñen tirado ao lixo máis dun millón de euros do remanente, e é moi posible que esteamos a certo antes de final deste ano. Queimaron aforros e non fan nin obras nin investimentos nin cumpren cos proveedores, polo que habería que comezar a preguntarse ónde está ese diñeiro».

Noticias relacionadas

Los populares, al constatar que faltan por pagar 300.000 euros solo en facturas y que ha decrecido de forma muy notable el remanente, añaden que «con esta xestión é normal que o bipartito diga que non tén cartos para arranxar as pistas nin para rematar o Centro Asistencial». El PP demanda además otras intervenciones necesarias, como el mantenimiento del colegio, el cambio de la cubierta del pabellón. Teme, incluso, que se materialice el abandono del mantenimiento del Servizo de Axuda no Fogar por esta cuestión económica. Somoza compara este bipartito al que en 2007 conformaron José Vence y Manuel Salgado. «Acaban hastando o dobre porque cada un ten os seus intereses», concluye.