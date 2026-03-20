A Ramboia representa «Un tal Romeo»

El ciclo «Entre bambalinas», de Lalín, ofrece este viernes la última de sus tres propuestas teatrales. La cita será a las 21.00 horas en el Salón Teatro, con el grupo A Ramboia y su espectáculo «Un tal Romeo». La trama gira en torno a un actor que se encarna para encarnar al famoso personaje de Romeo y Julieta, en una propuesta metateatral que combina ironía, ritmo y contrastes. La obra, como indica el Concello, revisa las primeras veces de este personaje shakesperiano, mientras el intérprete cuestiona el amor romántico y su propia identidad. «Un tal Romeo» fue escrita por María Peinado, responsable también de la escenografía y la coreografía. Los actores son Fran Lareu y Anxo García. La función comenzará a las 21.00 horas y la entrada cuesta 5 euros.