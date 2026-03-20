Teatro en Lalín
A Ramboia representa «Un tal Romeo»
Redacción
El ciclo «Entre bambalinas», de Lalín, ofrece este viernes la última de sus tres propuestas teatrales. La cita será a las 21.00 horas en el Salón Teatro, con el grupo A Ramboia y su espectáculo «Un tal Romeo». La trama gira en torno a un actor que se encarna para encarnar al famoso personaje de Romeo y Julieta, en una propuesta metateatral que combina ironía, ritmo y contrastes. La obra, como indica el Concello, revisa las primeras veces de este personaje shakesperiano, mientras el intérprete cuestiona el amor romántico y su propia identidad. «Un tal Romeo» fue escrita por María Peinado, responsable también de la escenografía y la coreografía. Los actores son Fran Lareu y Anxo García. La función comenzará a las 21.00 horas y la entrada cuesta 5 euros.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Vigo ya cuenta con la primera gasolinera de la provincia en la que el precio del diésel supera los dos euros
- Vigo será la primera de 40 ciudades en España en poner en marcha Blyr, la aplicación para pedir taxis
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- Balaídos, un estadio «de primera categoría» para la UEFA
- El nuevo laboratorio del hospital Meixoeiro busca reducir la espera para trasplantes agilizando los estudios